Толстой назвал ЕГЭ и ОГЭ большой ошибкой

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Пробный ЕГЭ. Екатеринбург, егэ, видеонаблюдение, наблюдение в школе, видеоконтроль
Петр Толстой рассказал, что введение ОГЭ и ЕГЭ было ошибкой Фото:

Введение ЕГЭ и ОГЭ было большой ошибкой. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой на слушаниях в Совете Федерации.

«Большой ошибкой было введение ЕГЭ, ОГЭ и натаскивание детей на тесты. И эта ошибка, конечно, разрушила ту ткань традиционного русского образования, которая существовала до революции и в советской России», — заявил Петр Толстой. Его слова приводит пресс-служба Совфеда на своей странице в соцсети «Вконтакте». При этом Толстой заявил, что у «обязательных экзаменов после девятого и 11 классов до сих пор есть действующие авторы».

В марте 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин допустил отмену ЕГЭ. Он отметил, что для этого нужно серьезно обдумать вопрос. В июле соцопрос показал, что большинство россиян против ЕГЭ, они хотят вернуть прежнюю систему сдачи экзаменов для поступления в вузы.

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Введение ЕГЭ и ОГЭ было большой ошибкой. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой на слушаниях в Совете Федерации. «Большой ошибкой было введение ЕГЭ, ОГЭ и натаскивание детей на тесты. И эта ошибка, конечно, разрушила ту ткань традиционного русского образования, которая существовала до революции и в советской России», — заявил Петр Толстой. Его слова приводит пресс-служба Совфеда на своей странице в соцсети «Вконтакте». При этом Толстой заявил, что у «обязательных экзаменов после девятого и 11 классов до сих пор есть действующие авторы». В марте 2023 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин допустил отмену ЕГЭ. Он отметил, что для этого нужно серьезно обдумать вопрос. В июле соцопрос показал, что большинство россиян против ЕГЭ, они хотят вернуть прежнюю систему сдачи экзаменов для поступления в вузы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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