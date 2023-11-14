В мире Число погибших в Газе превысило 11,5 тысячи 14 ноября 2023 в 17:15 Размер текста - 17 + Ранее сообщалось о 10 000 погибших в секторе Газа Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Из-за израильских ударов по сектору Газа уже погибло 11,5 тысячи человек, а более 29 тысячи получили ранения. Об этом сообщили в медиа-офисе правительства палестинского анклава. «Число жертв в секторе Газа возросло до более чем 11 500 человек, более 29 тысяч получили ранения», — говорится в сообщении медиа-офиса. Оно опубликовано в telegram-канале телеканала «Аль-Джазира». Почти неделю назад число погибших в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пишет RT. Это происходит на фоне наземной операции Израиля в анклаве. На данный момент палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над главным городом сектора Газа. Сторонники движения отступили на юг. Цель операции — уничтожить ХАМАС и освободить заложников. Переговоры по последнему пункту шли, однако после 12 ноября они прекратились. Война на Ближнем Востоке идет уже больше месяца. Из-за израильских ударов по сектору Газа уже погибло 11,5 тысячи человек, а более 29 тысячи получили ранения. Об этом сообщили в медиа-офисе правительства палестинского анклава. «Число жертв в секторе Газа возросло до более чем 11 500 человек, более 29 тысяч получили ранения», — говорится в сообщении медиа-офиса. Оно опубликовано в telegram-канале телеканала «Аль-Джазира». Почти неделю назад число погибших в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пишет RT. Это происходит на фоне наземной операции Израиля в анклаве. На данный момент палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над главным городом сектора Газа. Сторонники движения отступили на юг. Цель операции — уничтожить ХАМАС и освободить заложников. Переговоры по последнему пункту шли, однако после 12 ноября они прекратились. Война на Ближнем Востоке идет уже больше месяца. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям