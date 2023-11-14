Число погибших в Газе превысило 11,5 тысячи

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Виды города. Москва, траур, цветы, мемориал, траурные цветы, палестина, флаг палестины
Ранее сообщалось о 10 000 погибших в секторе Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Из-за израильских ударов по сектору Газа уже погибло 11,5 тысячи человек, а более 29 тысячи получили ранения. Об этом сообщили в медиа-офисе правительства палестинского анклава.

«Число жертв в секторе Газа возросло до более чем 11 500 человек, более 29 тысяч получили ранения», — говорится в сообщении медиа-офиса. Оно опубликовано в telegram-канале телеканала «Аль-Джазира».

Почти неделю назад число погибших в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пишет RT. Это происходит на фоне наземной операции Израиля в анклаве.

На данный момент палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над главным городом сектора Газа. Сторонники движения отступили на юг. Цель операции — уничтожить ХАМАС и освободить заложников. Переговоры по последнему пункту шли, однако после 12 ноября они прекратились. Война на Ближнем Востоке идет уже больше месяца.

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Из-за израильских ударов по сектору Газа уже погибло 11,5 тысячи человек, а более 29 тысячи получили ранения. Об этом сообщили в медиа-офисе правительства палестинского анклава. «Число жертв в секторе Газа возросло до более чем 11 500 человек, более 29 тысяч получили ранения», — говорится в сообщении медиа-офиса. Оно опубликовано в telegram-канале телеканала «Аль-Джазира». Почти неделю назад число погибших в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пишет RT. Это происходит на фоне наземной операции Израиля в анклаве. На данный момент палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над главным городом сектора Газа. Сторонники движения отступили на юг. Цель операции — уничтожить ХАМАС и освободить заложников. Переговоры по последнему пункту шли, однако после 12 ноября они прекратились. Война на Ближнем Востоке идет уже больше месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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