Число погибших в Газе превысило 11,5 тысячи

Из-за израильских ударов по сектору Газа уже погибло 11,5 тысячи человек, а более 29 тысячи получили ранения. Об этом сообщили в медиа-офисе правительства палестинского анклава.
«Число жертв в секторе Газа возросло до более чем 11 500 человек, более 29 тысяч получили ранения», — говорится в сообщении медиа-офиса. Оно опубликовано в
Почти неделю назад число погибших в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пишет RT. Это происходит на фоне наземной операции Израиля в анклаве.
На данный момент палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над главным городом сектора Газа. Сторонники движения отступили на юг. Цель операции — уничтожить ХАМАС и освободить заложников. Переговоры по последнему пункту шли, однако после 12 ноября они прекратились. Война на Ближнем Востоке идет уже больше месяца.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.