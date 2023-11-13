Житель ЯНАО прошел в полуфинал экстремального шоу на СТС. Видео

14 ноября 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Житель Губкинского выступил в шоу на СТС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Губкинского (ЯНАО) Дмитрий Пасечник прошел в полуфинал шоу «Суперниндзя» на СТС. Передачу в прямом эфире 13 ноября транслировал телеканал. «Я из города Губкинский, который находится в ЯНАО», — сказал участник. Дмитрию 26 лет и 15 из них он занимается народными танцами. На «Суперниндзя» он пришел, чтобы доказать, что танцоры имеют подготовку не хуже других спортсменов. «Возможно все скалолазы, альпинисты, воркаутеры и другие будут смотреть на меня искоса, что танцор пришел. Но когда я заберу главный приз, я буду смотреть сверху на них», — добавил Дмитрий. Мужчина успешно прошел отборочную полосу и попал в полуфинал передачи. Ранее URA.RU сообщало, что экстремал из Тюмени Сергей Девляшов прошел в финал шоу «Суперниндзя». До передачи мужчина взбирался на небоскреб «Евразия» делового центра «Москва-Сити». <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-212929382&id=456249476&hd=1" width="640" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Житель Губкинского (ЯНАО) Дмитрий Пасечник прошел в полуфинал шоу «Суперниндзя» на СТС. Передачу в прямом эфире 13 ноября транслировал телеканал. «Я из города Губкинский, который находится в ЯНАО», — сказал участник. Дмитрию 26 лет и 15 из них он занимается народными танцами. На «Суперниндзя» он пришел, чтобы доказать, что танцоры имеют подготовку не хуже других спортсменов. «Возможно все скалолазы, альпинисты, воркаутеры и другие будут смотреть на меня искоса, что танцор пришел. Но когда я заберу главный приз, я буду смотреть сверху на них», — добавил Дмитрий. Мужчина успешно прошел отборочную полосу и попал в полуфинал передачи. Ранее URA.RU сообщало, что экстремал из Тюмени Сергей Девляшов прошел в финал шоу «Суперниндзя». До передачи мужчина взбирался на небоскреб «Евразия» делового центра «Москва-Сити». <iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-212929382&id=456249476&hd=1" width="640" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>