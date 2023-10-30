Тюменец прошел в финал экстремального шоу

Тюменец прошел полосу препятствий за четыре минуты
Тюменец Сергей Девляшов прошел в финал шоу «Суперниндзя», которое транслируется на телеканале СТС. Ранее экстремал взобрался на небоскреб «Евразия» делового центра «Москва-Сити».
«Сергей Девляшов уже победитель, отборочный этап ему покорился. Он прошел полосу препятствий за 04:15», — сообщили во врем телепередачи.
Как рассказал во время шоу тюменец, он никогда не лазал в подобных ниндзя-парках. Однако он занимается боулдерингом — лазанием без страховки. Тюменец признался, что самым масштабным восхождением было «покорение» «Москва-Сити». Тогда на крыше здания его встретили сотрудники полиции.
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