30 октября 2023

Тюменец прошел в финал экстремального шоу

© Служба новостей «URA.RU»
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Гонка героев 2016. Екатеринбург, полоса препятствий, гонка героев, испытание, физическая нагрузка
Тюменец прошел полосу препятствий за четыре минуты Фото:

Тюменец Сергей Девляшов прошел в финал шоу «Суперниндзя», которое транслируется на телеканале СТС. Ранее экстремал взобрался на небоскреб «Евразия» делового центра «Москва-Сити».

«Сергей Девляшов уже победитель, отборочный этап ему покорился. Он прошел полосу препятствий за 04:15», — сообщили во врем телепередачи.

Как рассказал во время шоу тюменец, он никогда не лазал в подобных ниндзя-парках. Однако он занимается боулдерингом — лазанием без страховки. Тюменец признался, что самым масштабным восхождением было «покорение» «Москва-Сити». Тогда на крыше здания его встретили сотрудники полиции.

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Тюменец Сергей Девляшов прошел в финал шоу «Суперниндзя», которое транслируется на телеканале СТС. Ранее экстремал взобрался на небоскреб «Евразия» делового центра «Москва-Сити». «Сергей Девляшов уже победитель, отборочный этап ему покорился. Он прошел полосу препятствий за 04:15», — сообщили во врем телепередачи. Как рассказал во время шоу тюменец, он никогда не лазал в подобных ниндзя-парках. Однако он занимается боулдерингом — лазанием без страховки. Тюменец признался, что самым масштабным восхождением было «покорение» «Москва-Сити». Тогда на крыше здания его встретили сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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