Тюменец прошел в финал экстремального шоу

31 октября 2023 в 10:25 Размер текста - 17 +

Тюменец прошел полосу препятствий за четыре минуты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменец Сергей Девляшов прошел в финал шоу «Суперниндзя», которое транслируется на телеканале СТС. Ранее экстремал взобрался на небоскреб «Евразия» делового центра «Москва-Сити». «Сергей Девляшов уже победитель, отборочный этап ему покорился. Он прошел полосу препятствий за 04:15», — сообщили во врем телепередачи. Как рассказал во время шоу тюменец, он никогда не лазал в подобных ниндзя-парках. Однако он занимается боулдерингом — лазанием без страховки. Тюменец признался, что самым масштабным восхождением было «покорение» «Москва-Сити». Тогда на крыше здания его встретили сотрудники полиции.

Тюменец Сергей Девляшов прошел в финал шоу «Суперниндзя», которое транслируется на телеканале СТС. Ранее экстремал взобрался на небоскреб «Евразия» делового центра «Москва-Сити». «Сергей Девляшов уже победитель, отборочный этап ему покорился. Он прошел полосу препятствий за 04:15», — сообщили во врем телепередачи. Как рассказал во время шоу тюменец, он никогда не лазал в подобных ниндзя-парках. Однако он занимается боулдерингом — лазанием без страховки. Тюменец признался, что самым масштабным восхождением было «покорение» «Москва-Сити». Тогда на крыше здания его встретили сотрудники полиции.