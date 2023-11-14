В Херсонской области назвали потери ВСУ у Крынок

С начала ноября украинская армия потеряла свыше 200 солдат. Это произошло на левобережье Херсонской области в районе населенного пункта Крынки. Об этом сообщил представитель оперативных служб региона.
«Военнослужащие группировки войск „Днепр“ каждый день массово уничтожают украинских [солдат]. С начала ноября в районе данного населенного пункта [Крынки] противник уже потерял более 200 [человек]», — передает ТАСС слова представителя оперативных служб Херсонской области. Он добавил, что на данном участке ожидается спад активных действий со стороны ВСУ. Кроме того, представитель оперативных служб региона заявлял о том, что в районе Крынок группировка «Днепр» уничтожила скопления украинских военных.
Ранее сообщалось, что на левом берегу Дона ВСУ потеряли порядка 60 военных. Кроме того, в плену оказались морпехи из 36-й бригады морской пехоты. Также на прошлой неделе для участия в боях украинская армия перекинула 300 военных в район Крынок. Но военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ перехватывают инициативу в свою пользу в данном районе.
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