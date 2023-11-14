В Херсонской области назвали потери ВСУ у Крынок

Украина за две недели потеряла в боях у Крынок более 200 солдат

14 ноября 2023 в 19:30 Размер текста - 17 +

ВСУ потеряли более 200 военных Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине С начала ноября украинская армия потеряла свыше 200 солдат. Это произошло на левобережье Херсонской области в районе населенного пункта Крынки. Об этом сообщил представитель оперативных служб региона. Новость по теме На левый берег Днепра перешли 300 украинских военных. Видео «Военнослужащие группировки войск „Днепр“ каждый день массово уничтожают украинских [солдат]. С начала ноября в районе данного населенного пункта [Крынки] противник уже потерял более 200 [человек]», — передает ТАСС слова представителя оперативных служб Херсонской области. Он добавил, что на данном участке ожидается спад активных действий со стороны ВСУ. Кроме того, представитель оперативных служб региона заявлял о том, что в районе Крынок группировка «Днепр» уничтожила скопления украинских военных. Ранее сообщалось, что на левом берегу Дона ВСУ потеряли порядка 60 военных. Кроме того, в плену оказались морпехи из 36-й бригады морской пехоты. Также на прошлой неделе для участия в боях украинская армия перекинула 300 военных в район Крынок. Но военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ перехватывают инициативу в свою пользу в данном районе.

С начала ноября украинская армия потеряла свыше 200 солдат. Это произошло на левобережье Херсонской области в районе населенного пункта Крынки. Об этом сообщил представитель оперативных служб региона. «Военнослужащие группировки войск „Днепр“ каждый день массово уничтожают украинских [солдат]. С начала ноября в районе данного населенного пункта [Крынки] противник уже потерял более 200 [человек]», — передает ТАСС слова представителя оперативных служб Херсонской области. Он добавил, что на данном участке ожидается спад активных действий со стороны ВСУ. Кроме того, представитель оперативных служб региона заявлял о том, что в районе Крынок группировка «Днепр» уничтожила скопления украинских военных. Ранее сообщалось, что на левом берегу Дона ВСУ потеряли порядка 60 военных. Кроме того, в плену оказались морпехи из 36-й бригады морской пехоты. Также на прошлой неделе для участия в боях украинская армия перекинула 300 военных в район Крынок. Но военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ перехватывают инициативу в свою пользу в данном районе.