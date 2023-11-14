В Херсонской области назвали потери ВСУ у Крынок

Украина за две недели потеряла в боях у Крынок более 200 солдат
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Вооруженные силы Украины. stock, автомат, калашников, ак, всу, stock
ВСУ потеряли более 200 военных Фото:
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С начала ноября украинская армия потеряла свыше 200 солдат. Это произошло на левобережье Херсонской области в районе населенного пункта Крынки. Об этом сообщил представитель оперативных служб региона.

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«Военнослужащие группировки войск „Днепр“ каждый день массово уничтожают украинских [солдат]. С начала ноября в районе данного населенного пункта [Крынки] противник уже потерял более 200 [человек]», — передает ТАСС слова представителя оперативных служб Херсонской области. Он добавил, что на данном участке ожидается спад активных действий со стороны ВСУ. Кроме того, представитель оперативных служб региона заявлял о том, что в районе Крынок группировка «Днепр» уничтожила скопления украинских военных.

Ранее сообщалось, что на левом берегу Дона ВСУ потеряли порядка 60 военных. Кроме того, в плену оказались морпехи из 36-й бригады морской пехоты. Также на прошлой неделе для участия в боях украинская армия перекинула 300 военных в район Крынок. Но военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ перехватывают инициативу в свою пользу в данном районе.

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С начала ноября украинская армия потеряла свыше 200 солдат. Это произошло на левобережье Херсонской области в районе населенного пункта Крынки. Об этом сообщил представитель оперативных служб региона. «Военнослужащие группировки войск „Днепр“ каждый день массово уничтожают украинских [солдат]. С начала ноября в районе данного населенного пункта [Крынки] противник уже потерял более 200 [человек]», — передает ТАСС слова представителя оперативных служб Херсонской области. Он добавил, что на данном участке ожидается спад активных действий со стороны ВСУ. Кроме того, представитель оперативных служб региона заявлял о том, что в районе Крынок группировка «Днепр» уничтожила скопления украинских военных. Ранее сообщалось, что на левом берегу Дона ВСУ потеряли порядка 60 военных. Кроме того, в плену оказались морпехи из 36-й бригады морской пехоты. Также на прошлой неделе для участия в боях украинская армия перекинула 300 военных в район Крынок. Но военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ перехватывают инициативу в свою пользу в данном районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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