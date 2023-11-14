Как увеличатся пенсии и какие новые выплаты появятся у россиян в 2024 году

Минтруд: средний размер страховой пенсии по старости вырастет до 23 405 рублей

14 ноября 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

Пенсия по старости для неработающих пенсионеров вырастет на 1 628 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2024 году в связи с перерасчетом размер страховой пенсии у неработающих увеличится на 1 628 рублей. На пенсионные выплаты будет направлено более 10 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. «В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1 628 рублей и составит 23 405 рублей», — передает «Интерфакс» информацию пресс-службы. Известно, что в общей сложности на выплаты по пенсиям государство выделит более 10 трлн рублей. Также 14 ноября Госдума приняла законопроекты, в которых проиндексировала пенсии для некоторых категорий граждан. А также добавила новые выплаты. URA.RU приводит сводку по данной теме. С 1 октября 2024 года пенсии военных пенсионеров вырастут на 4,5%. Повышение пенсий коснется свыше 2,7 миллиона человек. Володин подчеркнул, что данная мера поможет поддержать защитников России.

Проиндексируют оклады и для военных и сотрудников силовых органов. По словам члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрея Исаева, до этого года бюджет был исключительно социальным.

С 1 января 2024 года вырастут страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров. Президент РФ Владимир Путин поручил законодательно обеспечить решение этого вопроса. Индексация составит 7,5%. Данная разница коснется свыше 32 млн пенсионеров.

С 2024 года увеличится стоимость одного пенсионного коэффициента. Он будет повышен до 133,1 рублей. Также будет увеличен размер фиксированной выплаты пенсии по инвалидности и старости. Он составит 8 134,9 рублей.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает доплаты к пенсиям прабабушек и прадедушек. Но доплачивать им будут только в том случае, если пенсионер является опекуном несовершеннолетнего или взрослого, но недееспособного человека.

Также во втором и третьем чтениях принят закон о страховых выплатах всем фактическим воспитателям, близкие которых погибли на спецоперации. Данный закон направлен на установление одинакового подхода в реализации мер соцподдержки для членов семей умерших военных.

Кроме того, с 1 января 2024 года изменятся правила получения материнского капитала. По информации Госдумы, он будет выплачиваться только лицам с гражданством РФ. И в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.

В 2024 году в связи с перерасчетом размер страховой пенсии у неработающих увеличится на 1 628 рублей. На пенсионные выплаты будет направлено более 10 трлн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда. «В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1 628 рублей и составит 23 405 рублей», — передает «Интерфакс» информацию пресс-службы. Известно, что в общей сложности на выплаты по пенсиям государство выделит более 10 трлн рублей. Также 14 ноября Госдума приняла законопроекты, в которых проиндексировала пенсии для некоторых категорий граждан. А также добавила новые выплаты. URA.RU приводит сводку по данной теме.