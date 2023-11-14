В канун дня рождения Деда Мороза в Кургане будет дан старт новогодней кампании

Власти Кургана организуют предновогоднее фаер-шоу с фейерверком 17 ноября

Гостей праздника зовут посмотреть на огненное шоу с фейерверком (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Кургане 17 ноября проведут для горожан предновогоднее фаер-шоу с фейерверком, активными играми и ростовыми куклами. Программа рассчитана на детей от трех до десяти лет, рассказали в пресс-службе областного управления культуры.

«В Кургане 17 ноября будет дан старт новогодней кампании. В горсаду возле памятника „Родители“ пройдет зажигательная программа, на которую прибудет друг Деда Мороза — Повелитель огня. Гостей ждет огненное шоу с фейерверком, игры, зажигательные танцы и настоящие зимние чудеса. На площадке можно будет сделать фото со Снеговиком, Феей Снега и другими ростовыми куклами. Начало в 18:00», — указано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Организаторы напоминают, что с 18 ноября (считается, что в этот день родился Дед Мороз) в Курганском областном доме народного творчества, а также на базе библиотек имени В.Ф. Потанина и Н. Островского начнет работу почта Деда Мороза. Каждый ребенок сможет прийти сюда, написать или отправить письмо со своими желаниями, просьбами и рисунками. В регионе «Почты Деда Мороза» откроются в библиотеках и местных домах культуры. В мэрии Кургана пояснила, что до середины декабря любой курганец сможет отправить электронное письмо на почту по адресу dedmoroz@cbs-kurgan.com . При этом способе отправки пожеланий ответ будет получен в течение трех дней.