В Кургане завершаются дорожно-строительные работы на пяти больших участках. Среди них развязка по улице Бурова-Петрова и дорога по улице Галкинская. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.
«В этом году строим пять новых дорог сразу», — написал в telegram-канале Шумков. Также отметил, что ремонты дорог идут с перевыполнением плана.
Губернатор сообщил, что завершены работы по строительству развязки по улице Бурова-Петрова, дороги по улице Галкинская, где, как отметил глава региона, ссылаясь на коллег, остались мелкие доработки. Там же установлено освещение. Кроме того, близится к завершению строительство дороги по улице Елисеева. А в 2024 году будет завершено строительство дорог по улицам Витебского и Фарафонова, как проинформировал Шумков, ссылаясь на контракт с подрядчиком.
Ранее URA.RU писало, что в курганском микрорайоне на месяц будет перекрыт для проезда транспорта перекресток. До 10 декабря на перекрестке улиц Калинина — Садовая коммунальщики проведут работы на коллекторе диаметром 700 мм.
Строительство дорог по улицам Витебского и Фарафонова будет закончено в 2024 году
В Кургане завершаются дорожно-строительные работы на пяти больших участках. Среди них развязка по улице Бурова-Петрова и дорога по улице Галкинская. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «В этом году строим пять новых дорог сразу», — написал в telegram-канале Шумков. Также отметил, что ремонты дорог идут с перевыполнением плана. Губернатор сообщил, что завершены работы по строительству развязки по улице Бурова-Петрова, дороги по улице Галкинская, где, как отметил глава региона, ссылаясь на коллег, остались мелкие доработки. Там же установлено освещение. Кроме того, близится к завершению строительство дороги по улице Елисеева. А в 2024 году будет завершено строительство дорог по улицам Витебского и Фарафонова, как проинформировал Шумков, ссылаясь на контракт с подрядчиком. Ранее URA.RU писало, что в курганском микрорайоне на месяц будет перекрыт для проезда транспорта перекресток. До 10 декабря на перекрестке улиц Калинина — Садовая коммунальщики проведут работы на коллекторе диаметром 700 мм.