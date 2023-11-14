14 ноября 2023

Губернатор Шумков рассказал о строительстве дорог в Кургане. Фото

В Кургане достраивают пять крупных дорог
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернаторские чтения. Курган, шумков вадим
Крупные стройки дорог в Кургане отчасти завершены (архивное фото) Фото:

В Кургане завершаются дорожно-строительные работы на пяти больших участках. Среди них развязка по улице Бурова-Петрова и дорога по улице Галкинская. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«В этом году строим пять новых дорог сразу», — написал в telegram-канале Шумков. Также отметил, что ремонты дорог идут с перевыполнением плана.

Губернатор сообщил, что завершены работы по строительству развязки по улице Бурова-Петрова, дороги по улице Галкинская, где, как отметил глава региона, ссылаясь на коллег, остались мелкие доработки. Там же установлено освещение. Кроме того, близится к завершению строительство дороги по улице Елисеева. А в 2024 году будет завершено строительство дорог по улицам Витебского и Фарафонова, как проинформировал Шумков, ссылаясь на контракт с подрядчиком.

Ранее URA.RU писало, что в курганском микрорайоне на месяц будет перекрыт для проезда транспорта перекресток. До 10 декабря на перекрестке улиц Калинина — Садовая коммунальщики проведут работы на коллекторе диаметром 700 мм.

Строительство дорог по улицам Витебского и Фарафонова будет закончено в 2024 году
Строительство дорог по улицам Витебского и Фарафонова будет закончено в 2024 году
Фото:
Завершается строительство дороги по улице Елисеева
Завершается строительство дороги по улице Елисеева
Фото:
Дорожная развязка на улице Бурова-Петрова построена
Дорожная развязка на улице Бурова-Петрова построена
Фото:

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В Кургане завершаются дорожно-строительные работы на пяти больших участках. Среди них развязка по улице Бурова-Петрова и дорога по улице Галкинская. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале. «В этом году строим пять новых дорог сразу», — написал в telegram-канале Шумков. Также отметил, что ремонты дорог идут с перевыполнением плана. Губернатор сообщил, что завершены работы по строительству развязки по улице Бурова-Петрова, дороги по улице Галкинская, где, как отметил глава региона, ссылаясь на коллег, остались мелкие доработки. Там же установлено освещение. Кроме того, близится к завершению строительство дороги по улице Елисеева. А в 2024 году будет завершено строительство дорог по улицам Витебского и Фарафонова, как проинформировал Шумков, ссылаясь на контракт с подрядчиком. Ранее URA.RU писало, что в курганском микрорайоне на месяц будет перекрыт для проезда транспорта перекресток. До 10 декабря на перекрестке улиц Калинина — Садовая коммунальщики проведут работы на коллекторе диаметром 700 мм.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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