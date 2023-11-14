В Кургане достраивают пять крупных дорог

Крупные стройки дорог в Кургане отчасти завершены (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане завершаются дорожно-строительные работы на пяти больших участках. Среди них развязка по улице Бурова-Петрова и дорога по улице Галкинская. Об этом рассказал губернатор Курганской области Вадим Шумков в своем telegram-канале.

«В этом году строим пять новых дорог сразу», — написал в telegram-канале Шумков. Также отметил, что ремонты дорог идут с перевыполнением плана.

Губернатор сообщил, что завершены работы по строительству развязки по улице Бурова-Петрова, дороги по улице Галкинская, где, как отметил глава региона, ссылаясь на коллег, остались мелкие доработки. Там же установлено освещение. Кроме того, близится к завершению строительство дороги по улице Елисеева. А в 2024 году будет завершено строительство дорог по улицам Витебского и Фарафонова, как проинформировал Шумков, ссылаясь на контракт с подрядчиком.

Ранее URA.RU писало, что в курганском микрорайоне на месяц будет перекрыт для проезда транспорта перекресток. До 10 декабря на перекрестке улиц Калинина — Садовая коммунальщики проведут работы на коллекторе диаметром 700 мм.

Строительство дорог по улицам Витебского и Фарафонова будет закончено в 2024 году Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)», https://t.me/silavpravdevshumkov

Завершается строительство дороги по улице Елисеева Фото: telegram-канал «силаVправде (V. Шумков)», https://t.me/silavpravdevshumkov