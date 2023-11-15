Олимпийская чемпионка Алла Важенина, последние полгода работавшая в комитете по физической культуре Шадринска (Курганская область), получила новую должность на Ямале. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, приближенный к властям округа.
«Алла Ивановна Важенина назначена на должность начальника Управления по физической культуре и спорту администрации города Губкинского (ЯНАО). Ее назначили на должность с 15 ноября», — рассказал инсайдер.
Ранее URA.RU писало, что Алла Важенина уволилась из комитета по физической культуре, спорту и туризму города Шадринска. В администрации чиновница проработала полгода. По данным инсайдеров, ее уход связан из-за низкой зарплаты, которая не индексировалась с 2009 года. Источники сообщали, что на новой работе ей предложили зарплату в 150 тысяч рублей, что в пять раз выше, чем она зарабатывала в Шадринске.
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