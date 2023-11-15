Олимпийская чемпионка из Курганской области получила должность на Ямале. Инсайд

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Прием Губернатором Курганской обл. ведущих спортсменов и тренеров региона. Курган., важенина алла
Алла Важенина получила важный пост в одной из мэрий ЯНАО Фото:

Олимпийская чемпионка Алла Важенина, последние полгода работавшая в комитете по физической культуре Шадринска (Курганская область), получила новую должность на Ямале. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, приближенный к властям округа.

«Алла Ивановна Важенина назначена на должность начальника Управления по физической культуре и спорту администрации города Губкинского (ЯНАО). Ее назначили на должность с 15 ноября», — рассказал инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что Алла Важенина уволилась из комитета по физической культуре, спорту и туризму города Шадринска. В администрации чиновница проработала полгода. По данным инсайдеров, ее уход связан из-за низкой зарплаты, которая не индексировалась с 2009 года. Источники сообщали, что на новой работе ей предложили зарплату в 150 тысяч рублей, что в пять раз выше, чем она зарабатывала в Шадринске.

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Олимпийская чемпионка Алла Важенина, последние полгода работавшая в комитете по физической культуре Шадринска (Курганская область), получила новую должность на Ямале. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал источник, приближенный к властям округа. «Алла Ивановна Важенина назначена на должность начальника Управления по физической культуре и спорту администрации города Губкинского (ЯНАО). Ее назначили на должность с 15 ноября», — рассказал инсайдер. Ранее URA.RU писало, что Алла Важенина уволилась из комитета по физической культуре, спорту и туризму города Шадринска. В администрации чиновница проработала полгода. По данным инсайдеров, ее уход связан из-за низкой зарплаты, которая не индексировалась с 2009 года. Источники сообщали, что на новой работе ей предложили зарплату в 150 тысяч рублей, что в пять раз выше, чем она зарабатывала в Шадринске.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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