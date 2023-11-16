Жители ХМАО бросились скупать квартиры в Тюмени

Популярным городом для покупки недвижимости в других регионах у югорчан стала Тюмень Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

У жителей Ханты-Мансийского автономного округа самым популярным городом в других регионах, где они покупают недвижимость, стала Тюмень. Югорчане приобретают здесь как квартиры, так и загородные дома. Ситуацию URA.RU обсудило с риелтором компании «Этажи» из Нижневартовска Василием Расстегаевым.

«Тюмень — лидер по продажам, однозначно. С тюменским коллегами на связи постоянно, они говорят, что северяне постоянно покупают недвижимость. Каждая вторая покупка квартиры в новостройках — это северяне. И дома тоже активно покупают», — сообщил журналисту агентства риелтор.

Следующими по популярности городами у югорчан являются Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. «Это топовые города, где наибольшее число запросов купить квартиру от наших жителей. И вообще, при работе с клиентами ощущаем, что многие продают и переезжают туда в основном», — добавляет эксперт.

Несмотря на рост цен и удорожание ипотеки, риелторы отмечают, что спрос на недвижимость в других регионах у жителей ХМАО остается стабильным. При этом частично на рынке фиксируют замедление продаж по объектам, которые югорчане продают ради переезда. Это связано с тем, что покупатели пытаются выбить большую скидку на жилье. «А для продавца это не выгодно, потому что, чтобы переехать в ту же Тюмень, он может не попасть в свой бюджет», — резюмирует риелтор.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО активно берут новые ипотеки, несмотря на удорожание кредитов. Югорчане стараются одобрить займы в банках сейчас, опасаясь очередного поднятия ключевой ставки Центробанком.