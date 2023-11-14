Жители ЯНАО попросили лидера реготделения СР Лазарева изучить школьный вопрос

Ямальцы просят Максима Лазарева решить проблемы переполненных школ Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU

Руководитель отделения партии «Справедливая Россия» в ЯНАО Максим Лазарев объявил, что проконтролирует обстановку в переполненной школе № 2 в Салехарде. Об этом он написал в социальных сетях, после чего ямальцы в комментариях обратили внимание на аналогичные проблемы школ в разных населенных пунктах.

«Возьмите под контроль ситуацию в школе № 8 в Лабытнанги в связи с экспериментом под названием „школа старшеклассников“. У детей по 12 уроков, какого-то специализированного оборудования не видно, внеурочка используется для изучения предметов. Просто усложнили жизнь детям, учителям, родителям», — написала Лариса Мухаматуллина в комментариях к посту Лазарева, опубликованного в соцсети «ВКонтакте».

На проблему переполненных школ из-за неоконченных ремонтов, а также из-за начатой в округе реформы старшей школы пожаловались жители Нового Уренгоя и Аксарки. Также жители одобрительно отнеслись к инициативе политика и поблагодарили его за общественный контроль.

Корреспондент агентства обратился за комментарием в пресс-службу администрации Лабытнанги. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказало, что городские власти Салехарда разработали комплекс мер, чтобы решить проблемы в переполненной школе № 2. Родители в Новом Уренгое жалуются на ход реформы старшей школы и недоумевают, почему ученики не могут закончить образование там, где начинали. Также в Аксарке власти не могут решить проблему в школе, где дети учатся в три смены. Ситуацией заинтересовалась окружная прокуратура.

Жители ЯНАО просят Максима Лазарева обратить внимание на проблемы школ Фото: скрин комментария к посту Максима Лазарева, Вк — https://vk.com/lazarevmn?w=wall562121657_1563%2Fall