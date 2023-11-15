Руководитель МЧС ЯНАО вручил медали «За отличие в службе» I степени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник Главного управления МЧС России по ЯНАО Олег Гилев встретился с личным составом пожарно-спасательной части №12 в Губкинском. Во время рабочего визита он наградил двух сотрудников ведомства медалями «За отличие в службе» I степени. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.

«Медалями „За отличие в службе“ I степени были награждены заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Губкинский Журиков Дмитрий Николаевич и заместитель начальника отряда-начальник 12 пожарно-спасательной части Алексей Михайлович Клешня. В заключение встречи Олег Владимирович поздравил сотрудников, поблагодарил за добросовестную работу и пожелал дальнейшего продвижения по службе», — передает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Также во время своего визита Олег Владимирович обсудил рабочие вопросы с подразделением. Глава МЧС региона вручил очередное специальное звание старшины внутренней службы командиру отделения Александру Волынцу.

До этого визита Олег Гилев уже побывал в Новом Уренгое. Вместе с личным составом третьего пожарно-спасательного отряда он обсудил проблемные вопросы подразделения. С такой же целью он планировал посетить новую пожарно-спасательную часть в поселке Коротчаево, а затем хотел продолжить свою работу в Тарко-Сале и Губкинском.