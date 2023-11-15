15 ноября 2023

В курганском отделе ГИБДД, где ругался матом начальник, назначили нового руководителя

Новым руководителем ГИБДД курганского округа стал капитан полиции Майданов
© Служба новостей «URA.RU»
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Кетово. Курган , кетово, стела, кетовский район
В отделе ГИБДД Кетово назначен новый руководитель Фото:

В отделе Госавтоинспекции Кетовского муниципального округа (Курганская область) назначили руководителя. Сотрудники местной дорожной полиции больше года были без начальника после скандального увольнения предыдущего главы Андрея Екимова. Мужчина «прославился» после появления в интернете аудиозаписи его малоцензурного разговора с подчиненным по телефону. О назначении URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«В кетовском отделе ГИБДД появился новый начальник», — рассказали источники. Согласно сайту ГИБДД, исполняющим обязанности начальника отдела назначен капитан полиции Егор Майданов.

По информации из открытых данных, Майданов пришел на стажировку в отдел ГИБДД Кетовского района еще в 2016 году. Впоследствии он являлся участковым нескольких населенных пунктов в районе села Лесниково.

Ранее URA.RU сообщало, что начальника кетовского отдела ГИБДД обвинили в том, что он обматерил подчиненного по телефону. Источники позднее заявили, что начальник был уволен и в его отношении прошла проверка. В УМВД сообщили, что Екимов вышел на пенсию.

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В отделе Госавтоинспекции Кетовского муниципального округа (Курганская область) назначили руководителя. Сотрудники местной дорожной полиции больше года были без начальника после скандального увольнения предыдущего главы Андрея Екимова. Мужчина «прославился» после появления в интернете аудиозаписи его малоцензурного разговора с подчиненным по телефону. О назначении URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков. «В кетовском отделе ГИБДД появился новый начальник», — рассказали источники. Согласно сайту ГИБДД, исполняющим обязанности начальника отдела назначен капитан полиции Егор Майданов. По информации из открытых данных, Майданов пришел на стажировку в отдел ГИБДД Кетовского района еще в 2016 году. Впоследствии он являлся участковым нескольких населенных пунктов в районе села Лесниково. Ранее URA.RU сообщало, что начальника кетовского отдела ГИБДД обвинили в том, что он обматерил подчиненного по телефону. Источники позднее заявили, что начальник был уволен и в его отношении прошла проверка. В УМВД сообщили, что Екимов вышел на пенсию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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