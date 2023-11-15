В курганском отделе ГИБДД, где ругался матом начальник, назначили нового руководителя

Новым руководителем ГИБДД курганского округа стал капитан полиции Майданов

В отделе ГИБДД Кетово назначен новый руководитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В отделе Госавтоинспекции Кетовского муниципального округа (Курганская область) назначили руководителя. Сотрудники местной дорожной полиции больше года были без начальника после скандального увольнения предыдущего главы Андрея Екимова. Мужчина «прославился» после появления в интернете аудиозаписи его малоцензурного разговора с подчиненным по телефону. О назначении URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.

«В кетовском отделе ГИБДД появился новый начальник», — рассказали источники. Согласно сайту ГИБДД, исполняющим обязанности начальника отдела назначен капитан полиции Егор Майданов.

По информации из открытых данных, Майданов пришел на стажировку в отдел ГИБДД Кетовского района еще в 2016 году. Впоследствии он являлся участковым нескольких населенных пунктов в районе села Лесниково.

Ранее URA.RU сообщало, что начальника кетовского отдела ГИБДД обвинили в том, что он обматерил подчиненного по телефону. Источники позднее заявили, что начальник был уволен и в его отношении прошла проверка. В УМВД сообщили, что Екимов вышел на пенсию.