В долгострое Кургана начали доделывать стены в будущих квартирах. Видео

16 ноября 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Жилой комплекс в центре Кургана не могли достроить 10 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В жилом комплексе на перекрестке улиц Куйбышева — Красина, который не могли достроить 10 лет, начали докладывать стены в будущих квартирах. Работы ведутся на втором этаже многоэтажного дома, сообщает корреспондент URA.RU. «В Кургане продолжают достраивать заброшенную многоэтажку. Сейчас рабочие занимаются кладкой стен из блоков на тех, этажах, где не были закончены работы», — передает корреспондент. Строительство ЖК началось еще в 2013 году. Работами на объекте занималась компания «СУ Артекс». Проект заморозился после банкротства застройщика в 2017 году. За это время удалось достроить только один из домов комплекса. Вторая многоэтажка с пристроем для тренажерного зала и парковкой оставалась частично недостроенной. Позднее за объект взялся застройщик Александр Бабочкин. Однако приступить к завершению объекта ему удалось только в третьем квартале 2023 года. До этого бизнесмен неоднократно судился с властями Кургана, которые отказывались давать землю под недостроем в аренду. Ситуация изменилась после того, как горожане пожаловались, что с заброшенного здания начали падать шлакоблоки. После этого ради безопасности пешеходов был поставлен железный забор рядом со стройкой. Завершить работы на объекте должны летом 2024 года.

В жилом комплексе на перекрестке улиц Куйбышева — Красина, который не могли достроить 10 лет, начали докладывать стены в будущих квартирах. Работы ведутся на втором этаже многоэтажного дома, сообщает корреспондент URA.RU. «В Кургане продолжают достраивать заброшенную многоэтажку. Сейчас рабочие занимаются кладкой стен из блоков на тех, этажах, где не были закончены работы», — передает корреспондент. Строительство ЖК началось еще в 2013 году. Работами на объекте занималась компания «СУ Артекс». Проект заморозился после банкротства застройщика в 2017 году. За это время удалось достроить только один из домов комплекса. Вторая многоэтажка с пристроем для тренажерного зала и парковкой оставалась частично недостроенной. Позднее за объект взялся застройщик Александр Бабочкин. Однако приступить к завершению объекта ему удалось только в третьем квартале 2023 года. До этого бизнесмен неоднократно судился с властями Кургана, которые отказывались давать землю под недостроем в аренду. Ситуация изменилась после того, как горожане пожаловались, что с заброшенного здания начали падать шлакоблоки. После этого ради безопасности пешеходов был поставлен железный забор рядом со стройкой. Завершить работы на объекте должны летом 2024 года.