15 ноября 2023

Курганские депутаты требуют исключить Украину из списка торговых партнеров

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Украину хотят исключить из списка покупателей курганской продукции Фото:

Украину и ряд недружественных стран следует исключить из списка экспорта продукции Курганской области на ближайшие годы. Такую рекомендацию дал председатель депутаткой комиссии по экономической политике Курганской областной думы Евгений Кафеев при обсуждении проекта стратегии экономического развития региона до 2030 года, передает корреспондент URA.RU.

«Продовольственные товары и сельхозсырье. Страны-контрагенты: Азербайджан, Армения, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Германия, Китай, Польша[…]. Некоторые страны в списке уже можно вычеркивать. Там дальше даже Украина есть. Просьба ко второму чтению доработать проект. После 2022 года все очень поменялось. Поэтому планировать, что мы будем поставлять нашу продукцию, особенно машиностроительную, на Украину, наверное, рано», — отметил Кафеев.

Кафеев предложил чиновникам обратить внимание на новые рынки в Азии и Африке. Включить в список перспективные для сотрудничества страны, с которыми ранее регион не работал. Директор департамента экономического развития Владимир Ковалев обещал отредактировать список стран в проекте стратегии, учитывая рекомендации.

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Украину и ряд недружественных стран следует исключить из списка экспорта продукции Курганской области на ближайшие годы. Такую рекомендацию дал председатель депутаткой комиссии по экономической политике Курганской областной думы Евгений Кафеев при обсуждении проекта стратегии экономического развития региона до 2030 года, передает корреспондент URA.RU. «Продовольственные товары и сельхозсырье. Страны-контрагенты: Азербайджан, Армения, Бангладеш, Беларусь, Бельгия, Германия, Китай, Польша[…]. Некоторые страны в списке уже можно вычеркивать. Там дальше даже Украина есть. Просьба ко второму чтению доработать проект. После 2022 года все очень поменялось. Поэтому планировать, что мы будем поставлять нашу продукцию, особенно машиностроительную, на Украину, наверное, рано», — отметил Кафеев. Кафеев предложил чиновникам обратить внимание на новые рынки в Азии и Африке. Включить в список перспективные для сотрудничества страны, с которыми ранее регион не работал. Директор департамента экономического развития Владимир Ковалев обещал отредактировать список стран в проекте стратегии, учитывая рекомендации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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