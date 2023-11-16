Челябинскому экс-силовику, признанному виновным в коррупции, смягчили приговор

Челябинскому экс-полицейскому Дубровину снизили сумму штрафа

Суд снизил Артему Дубровину сумму штрафа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-майору полиции, бывшему замначальника отдела контроля легального оборота наркотиков в Управлении по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Челябинской области Артему Дубровину, смягчили приговор. Как сообщил URA.RU 16 ноября адвокат бывшего силовика Антон Ковалев, смягчение коснулось лишь дополнительной части наказания.

«Приговор изменен в части дополнительного наказания. А именно снижен штраф с 760 тысяч рублей до 742 тысяч рублей. В остальной части приговор оставили без изменения», — сообщил URA.RU Ковалев.

По словам защитника, дальнейшие действия по обжалованию приговора, а именно обращение в кассационный суд пока являются вопросом времени. Он со своим клиентом пока думают на этот счет.

Дубровина задержали в июле 2022 года. Ему были предъявлены обвинения в получении взяток. По версии следствия, за деньги он помогал лицам, причастным к незаконному обороту наркотических средств и сильнодействующих веществ, избегать ответственности. В рамках расследования выяснилось, что одним из взяткодателей был известный в спортивных кругах челябинец Евгений Криулин. Он занимается силовым экстримом и торгует анаболическими стероидами.

Преступление было выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД. После проведения служебной проверки, которая подтвердила факты незаконных действий, Дубровина уволили из органов внутренних дел, а его руководители были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Расследование шло больше года. По итогу расследования в сентябре 2023 года Дубровина признали виновным. Ему назначили наказание в виде условного лишения свободы на срок три года. На такой же срок ему запретили занимать руководящие должности на муниципальной и государственной службе.