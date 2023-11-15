В Новом Уренгое (ЯНАО) жители пожаловались на печенье «Овсяночка», в котором обнаружили проволоку. Сообщение об этом были опубликованы в telegram-канале «Сова сказала».
«Покупайте печенье „Проволочка“. Скорее всего, останетесь без зуба, но зато много не съедите. Куплено в „Пятерочке“, Новый Уренгой», — говорится в сообщении.
По телефону горячей линии магазина «Пятерочка» сообщили, что при выявлении некачественного товара необходимо предоставить информацию о товаре и месте его приобретения. Будут ли предъявлены претензии производителю печенья, специалисты «Пятерочки» затруднились ответить.
Компания — производитель овсяного печенья на звонки не отвечает. Агентство URA.RU направило запрос по электронному адресу указанному на сайте. На момент выхода публикации ответ не получен.
Ранее URA.RU сообщало, что активисты-единороссы ЯНАО при поддержке мэрии устроили проверку магазинов. В результате был выявлен просроченный товар на прилавках.
Проволока была найдена в печенье «Овсяночка», купленном в «Пятерочке»
Фото: telegram-канал «Сова сказала»
Печенье с проволокой, купленное в магазине Пятерочка в Новом Уренгое
В Новом Уренгое (ЯНАО) жители пожаловались на печенье «Овсяночка», в котором обнаружили проволоку. Сообщение об этом были опубликованы в telegram-канале «Сова сказала». «Покупайте печенье „Проволочка“. Скорее всего, останетесь без зуба, но зато много не съедите. Куплено в „Пятерочке“, Новый Уренгой», — говорится в сообщении. По телефону горячей линии магазина «Пятерочка» сообщили, что при выявлении некачественного товара необходимо предоставить информацию о товаре и месте его приобретения. Будут ли предъявлены претензии производителю печенья, специалисты «Пятерочки» затруднились ответить. Компания — производитель овсяного печенья на звонки не отвечает. Агентство URA.RU направило запрос по электронному адресу указанному на сайте. На момент выхода публикации ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что активисты-единороссы ЯНАО при поддержке мэрии устроили проверку магазинов. В результате был выявлен просроченный товар на прилавках.