15 ноября 2023

Жители ЯНАО нашли проволоку в овсяном печенье. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Simple Coffee на Радищева 24. Екатеринбург, печенье, simple coffee
В печенье обнаружен посторонний предмет Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) жители пожаловались на печенье «Овсяночка», в котором обнаружили проволоку. Сообщение об этом были опубликованы в telegram-канале «Сова сказала».

«Покупайте печенье „Проволочка“. Скорее всего, останетесь без зуба, но зато много не съедите. Куплено в „Пятерочке“, Новый Уренгой», — говорится в сообщении.

По телефону горячей линии магазина «Пятерочка» сообщили, что при выявлении некачественного товара необходимо предоставить информацию о товаре и месте его приобретения. Будут ли предъявлены претензии производителю печенья, специалисты «Пятерочки» затруднились ответить.

Компания — производитель овсяного печенья на звонки не отвечает. Агентство URA.RU направило запрос по электронному адресу указанному на сайте. На момент выхода публикации ответ не получен.

Ранее URA.RU сообщало, что активисты-единороссы ЯНАО при поддержке мэрии устроили проверку магазинов. В результате был выявлен просроченный товар на прилавках.

Проволока была найдена в печенье «Овсяночка», купленном в «Пятерочке»
Проволока была найдена в печенье «Овсяночка», купленном в «Пятерочке»
Фото:

Печенье с проволокой, купленное в магазине Пятерочка в Новом Уренгое
Печенье с проволокой, купленное в магазине Пятерочка в Новом Уренгое
Фото:

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В Новом Уренгое (ЯНАО) жители пожаловались на печенье «Овсяночка», в котором обнаружили проволоку. Сообщение об этом были опубликованы в telegram-канале «Сова сказала». «Покупайте печенье „Проволочка“. Скорее всего, останетесь без зуба, но зато много не съедите. Куплено в „Пятерочке“, Новый Уренгой», — говорится в сообщении. По телефону горячей линии магазина «Пятерочка» сообщили, что при выявлении некачественного товара необходимо предоставить информацию о товаре и месте его приобретения. Будут ли предъявлены претензии производителю печенья, специалисты «Пятерочки» затруднились ответить. Компания — производитель овсяного печенья на звонки не отвечает. Агентство URA.RU направило запрос по электронному адресу указанному на сайте. На момент выхода публикации ответ не получен. Ранее URA.RU сообщало, что активисты-единороссы ЯНАО при поддержке мэрии устроили проверку магазинов. В результате был выявлен просроченный товар на прилавках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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