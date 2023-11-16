Организатор мартовского нападения на Брянскую область получил пожизненный срок

Второй западный окружной военный суд заочно приговорил организатора нападения диверсантов на Брянскую область 2 марта Дениса Капустина (внесен в список террористов и экстремистов) к пожизненному сроку. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Назначено наказание в виде пожизненного срока», — заявили в суде. Сообщение передает РИА Новости. Уточняется, что Капустина обвинили в госизмене, терроризме, незаконном обороте взрывных веществ, а также организации террористической группировки и участии в ней.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз 2 марта сообщил о проникновении на территорию региона украинских диверсантов. В результате действий террористов пострадал 11-летний ребенок и погиб мирный житель. Также группировка оставила после себя большое количество взрывчатки. Позже стало известно, что в терактах участвовали две диверсионные группы.
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