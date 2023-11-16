Военный историк Кнутов: погибший генерал Свиридов попал под сокращение в 2009-м

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, су-34, авиационный комплекс
Владимир Свиридов был командующим шестой армией ВВС и ПВО РФ с 2005 по 2009 год Фото:

Погибший в своем доме экс-командующий шестой армией ВВС и ПВО РФ, генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов в 2009 году попал под сокращение из-за реформы армии. Об этом URA.RU сообщил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

«Он был командующий шестой армией ВВС и ПВО РФ. А в 2009 году был освобожден от должности. Но давайте не забывать, что в 2009 году стартует реформа. В частности, армии начинают трансформироваться в авиабазы. Эта трансформация могла привести к тому, что Свиридов написал рапорт об увольнении. Вероятнее всего так и происходит. К концу 2009 года было сформировано 52 авиабазы на основе бывших авиаполков, авиадивизий, авиакорпусов. Происходит процесс сокращения генерал с 1100 до 887. Он попал под эти жернова», — сказал Юрий Кнутов.

В отставку генерал-лейтенант авиации был отправлен в возрасте 54 лет. Командовал 6-й армией ВВС и ПВО он с 2005 по 2009 год. Последние годы жил в Ставропольском крае. Ранее стало известно, что тело Владимира Свиридова и его супруги нашли в поселке Аджиевском Минераловодского округа. Сообщалось, что пенсионеры отравились угарным газом из-за неисправной колонки. Примерно неделю назад, когда Свиридовы спали, в поселке не работало электричество. Автоматические электрогенераторы не сработали, как и предохранитель в самой колонке, поэтому дом наполнился газом, и супруги задохнулись. Когда свет вернули, подача газа прекратилась.

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Погибший в своем доме экс-командующий шестой армией ВВС и ПВО РФ, генерал-лейтенант авиации Владимир Свиридов в 2009 году попал под сокращение из-за реформы армии. Об этом URA.RU сообщил военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. «Он был командующий шестой армией ВВС и ПВО РФ. А в 2009 году был освобожден от должности. Но давайте не забывать, что в 2009 году стартует реформа. В частности, армии начинают трансформироваться в авиабазы. Эта трансформация могла привести к тому, что Свиридов написал рапорт об увольнении. Вероятнее всего так и происходит. К концу 2009 года было сформировано 52 авиабазы на основе бывших авиаполков, авиадивизий, авиакорпусов. Происходит процесс сокращения генерал с 1100 до 887. Он попал под эти жернова», — сказал Юрий Кнутов. В отставку генерал-лейтенант авиации был отправлен в возрасте 54 лет. Командовал 6-й армией ВВС и ПВО он с 2005 по 2009 год. Последние годы жил в Ставропольском крае. Ранее стало известно, что тело Владимира Свиридова и его супруги нашли в поселке Аджиевском Минераловодского округа. Сообщалось, что пенсионеры отравились угарным газом из-за неисправной колонки. Примерно неделю назад, когда Свиридовы спали, в поселке не работало электричество. Автоматические электрогенераторы не сработали, как и предохранитель в самой колонке, поэтому дом наполнился газом, и супруги задохнулись. Когда свет вернули, подача газа прекратилась.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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