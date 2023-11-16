Жители Астрахани начали сообщать о проблемном жилье после обвала дома

16 ноября 2023 в 22:53 Размер текста - 17 +

Жители Астрахани обратили внимание на проблемы в своих домах (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета В Астрахани обрушился жилой дом После обрушения дома в Астрахани 16 ноября жители дома начали сообщать о проблемных домах в городе. Так, один из читателей URA.RU по имени Сергей обратился в редакцию агентства, указав на проблемы, аналогичные тем, что предшествовали ЧП. Новость по теме В Астрахани частично обрушился дом: что известно к этому часу. Видео «Сам момент ЧП не видел, никого из дома не знал, но у нас абсолютно такая же проблема, которая, возможно, стала причиной трагедии. Постоянно стоит канализационная вода в подвале. Осветите, пожалуйста, проблему, может быть, будут приняты какие-то решения», — сообщил Сергей. Частичное обрушение дома в Астрахани произошло 16 ноября. За 20 минут до ЧП жильцы позвонили в экстренные службы и управляющую компанию, так как на стене появилась заметная трещина. Кроме того, жители дома заявили, что причиной разрушения стала батарея, лопнувшая в одной из квартир. В СМИ также написали, что здание стояло в очереди на капремонт. Граждане неоднократно обращались в УК, жалуясь на слабое давление в трубах. Один из жителей дома рассказал СМИ, что в здании были проблемы с канализацией, которые никто не решал. Глава региона Игорь Бабушкин заявил, что в результате происшествия погибла пенсионерка, а несколько человек считаются пропавшими без вести.

После обрушения дома в Астрахани 16 ноября жители дома начали сообщать о проблемных домах в городе. Так, один из читателей URA.RU по имени Сергей обратился в редакцию агентства, указав на проблемы, аналогичные тем, что предшествовали ЧП. «Сам момент ЧП не видел, никого из дома не знал, но у нас абсолютно такая же проблема, которая, возможно, стала причиной трагедии. Постоянно стоит канализационная вода в подвале. Осветите, пожалуйста, проблему, может быть, будут приняты какие-то решения», — сообщил Сергей. Частичное обрушение дома в Астрахани произошло 16 ноября. За 20 минут до ЧП жильцы позвонили в экстренные службы и управляющую компанию, так как на стене появилась заметная трещина. Кроме того, жители дома заявили, что причиной разрушения стала батарея, лопнувшая в одной из квартир. В СМИ также написали, что здание стояло в очереди на капремонт. Граждане неоднократно обращались в УК, жалуясь на слабое давление в трубах. Один из жителей дома рассказал СМИ, что в здании были проблемы с канализацией, которые никто не решал. Глава региона Игорь Бабушкин заявил, что в результате происшествия погибла пенсионерка, а несколько человек считаются пропавшими без вести.