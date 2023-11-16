16 ноября 2023

Жители Астрахани начали сообщать о проблемном жилье после обвала дома

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Астрахани обратили внимание на проблемы в своих домах (архивное фото) Фото:
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В Астрахани обрушился жилой дом

После обрушения дома в Астрахани 16 ноября жители дома начали сообщать о проблемных домах в городе. Так, один из читателей URA.RU по имени Сергей обратился в редакцию агентства, указав на проблемы, аналогичные тем, что предшествовали ЧП.

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«Сам момент ЧП не видел, никого из дома не знал, но у нас абсолютно такая же проблема, которая, возможно, стала причиной трагедии. Постоянно стоит канализационная вода в подвале. Осветите, пожалуйста, проблему, может быть, будут приняты какие-то решения», — сообщил Сергей.

Частичное обрушение дома в Астрахани произошло 16 ноября. За 20 минут до ЧП жильцы позвонили в экстренные службы и управляющую компанию, так как на стене появилась заметная трещина. Кроме того, жители дома заявили, что причиной разрушения стала батарея, лопнувшая в одной из квартир.

В СМИ также написали, что здание стояло в очереди на капремонт. Граждане неоднократно обращались в УК, жалуясь на слабое давление в трубах. Один из жителей дома рассказал СМИ, что в здании были проблемы с канализацией, которые никто не решал. Глава региона Игорь Бабушкин заявил, что в результате происшествия погибла пенсионерка, а несколько человек считаются пропавшими без вести.

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После обрушения дома в Астрахани 16 ноября жители дома начали сообщать о проблемных домах в городе. Так, один из читателей URA.RU по имени Сергей обратился в редакцию агентства, указав на проблемы, аналогичные тем, что предшествовали ЧП. «Сам момент ЧП не видел, никого из дома не знал, но у нас абсолютно такая же проблема, которая, возможно, стала причиной трагедии. Постоянно стоит канализационная вода в подвале. Осветите, пожалуйста, проблему, может быть, будут приняты какие-то решения», — сообщил Сергей. Частичное обрушение дома в Астрахани произошло 16 ноября. За 20 минут до ЧП жильцы позвонили в экстренные службы и управляющую компанию, так как на стене появилась заметная трещина. Кроме того, жители дома заявили, что причиной разрушения стала батарея, лопнувшая в одной из квартир. В СМИ также написали, что здание стояло в очереди на капремонт. Граждане неоднократно обращались в УК, жалуясь на слабое давление в трубах. Один из жителей дома рассказал СМИ, что в здании были проблемы с канализацией, которые никто не решал. Глава региона Игорь Бабушкин заявил, что в результате происшествия погибла пенсионерка, а несколько человек считаются пропавшими без вести.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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