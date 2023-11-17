Пленный рассказал, где прячутся иностранные наемники от российских ударов

Пленный Чубетидзе: командование ВСУ прячет наемников в съемных квартирах
© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, наемник, stock
Наемники не знают заранее, где будет место их сбора Фото:

Иностранные наемники прячутся от ударов ВС РФ на съемных квартирах. Это связано с тем, что командование боится располагать весь личный состав в одном месте. Об этом сообщил пленный грузинский наемник Георгий Чубетидзе.

«На съемных квартирах располагаются и иностранцы из дальнего зарубежья. <…> Это может быть связано с боязнью командования располагать весь личный состав в одном месте, так как российские Вооруженные силы могут ударить по помещению с наемниками», — передает РИА Новости слова Чубетидзе. Он добавил, что заранее бойцам не оглашают место сбора. Об этом сообщают незадолго до встречи, и место выбирается случайным образом.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что из рядов ВСУ массово бегут иностранные наемники. Зарубежные частные военные компании (ЧВК) эвакуируют своих бойцов с территории Украины. Причиной ухода многих наемников является постоянные обстрелы, маленькие зарплаты и сложные условия для жизни. По мнению военнослужащего ВСУ, наемники из-за рубежа приезжали на Украину ради пиара, а не для участия в спецоперации, передает RT.

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Иностранные наемники прячутся от ударов ВС РФ на съемных квартирах. Это связано с тем, что командование боится располагать весь личный состав в одном месте. Об этом сообщил пленный грузинский наемник Георгий Чубетидзе. «На съемных квартирах располагаются и иностранцы из дальнего зарубежья. <…> Это может быть связано с боязнью командования располагать весь личный состав в одном месте, так как российские Вооруженные силы могут ударить по помещению с наемниками», — передает РИА Новости слова Чубетидзе. Он добавил, что заранее бойцам не оглашают место сбора. Об этом сообщают незадолго до встречи, и место выбирается случайным образом. Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что из рядов ВСУ массово бегут иностранные наемники. Зарубежные частные военные компании (ЧВК) эвакуируют своих бойцов с территории Украины. Причиной ухода многих наемников является постоянные обстрелы, маленькие зарплаты и сложные условия для жизни. По мнению военнослужащего ВСУ, наемники из-за рубежа приезжали на Украину ради пиара, а не для участия в спецоперации, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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