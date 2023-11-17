Госдума окончательно приняла закон о федеральном бюджете на 2024—2026 годы

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
Депутаты одобрили закон о федеральном бюджете на ближайшие два года Фото:

Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о федеральном бюджете на 2024—2026 годы. Решение было принято в ходе пленарного заседания думы.

Во время заседания 325 депутатов проголосовали за одобрение бюджета, 81 «против». Трансляция пленарного заседания идет на официальном сайте Госдумы.

Ранее, 15 ноября, Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета России на 2024 год, передает RT. Парламентарии внесли более 900 поправок в документ, однако основные параметры бюджета остались без изменений.

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Государственная Дума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о федеральном бюджете на 2024—2026 годы. Решение было принято в ходе пленарного заседания думы. Во время заседания 325 депутатов проголосовали за одобрение бюджета, 81 «против». Трансляция пленарного заседания идет на официальном сайте Госдумы. Ранее, 15 ноября, Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета России на 2024 год, передает RT. Парламентарии внесли более 900 поправок в документ, однако основные параметры бюджета остались без изменений.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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