Водителей Курганской области предупредили о плохой видимости из-за тумана

Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ по Курганской области предупредил водителей и пешеходов о плохой видимости на дорогах из-за густого тумана. Об этом департамент сообщает на своем официальном сайте.
«17 ноября на территории Курганской области наблюдается туманная погода, изморось, в отдельных районах — густой туман, в связи с чем на дорогах отмечается снижение видимости. Призываем водителей учитывать дорожные условия, соблюдать ПДД, использовать дневные ходовые огни либо противотуманные фары, не совершать резких маневров, выезда на встречную полосу», — указано на сайте. Также пешеходов призвали быть внимательными при переходе дорог и обозначать себя светоотражающими элементами.
Ранее URA.RU писало, что Госавтоинспекция предупредила курганцев о плохой видимости на дорогах из-за тумана. УГИБДД по региону рекомендовало водителям остановиться, если продолжать движение в условиях тумана затруднительно.
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