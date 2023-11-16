16 ноября 2023

Водителей Курганской области предупредили о плохой видимости из-за тумана

© Служба новостей «URA.RU»
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Туман на автодороге М5. Челябинск, трасса, м5, дорога, туман, метеоусловия, м-5
Курганским водителям и пешеходам порекомендовали быть осторожными в условиях густого тумана на дорогах Фото:

Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ по Курганской области предупредил водителей и пешеходов о плохой видимости на дорогах из-за густого тумана. Об этом департамент сообщает на своем официальном сайте.

«17 ноября на территории Курганской области наблюдается туманная погода, изморось, в отдельных районах — густой туман, в связи с чем на дорогах отмечается снижение видимости. Призываем водителей учитывать дорожные условия, соблюдать ПДД, использовать дневные ходовые огни либо противотуманные фары, не совершать резких маневров, выезда на встречную полосу», — указано на сайте. Также пешеходов призвали быть внимательными при переходе дорог и обозначать себя светоотражающими элементами.

Ранее URA.RU писало, что Госавтоинспекция предупредила курганцев о плохой видимости на дорогах из-за тумана. УГИБДД по региону рекомендовало водителям остановиться, если продолжать движение в условиях тумана затруднительно.

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Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ по Курганской области предупредил водителей и пешеходов о плохой видимости на дорогах из-за густого тумана. Об этом департамент сообщает на своем официальном сайте. «17 ноября на территории Курганской области наблюдается туманная погода, изморось, в отдельных районах — густой туман, в связи с чем на дорогах отмечается снижение видимости. Призываем водителей учитывать дорожные условия, соблюдать ПДД, использовать дневные ходовые огни либо противотуманные фары, не совершать резких маневров, выезда на встречную полосу», — указано на сайте. Также пешеходов призвали быть внимательными при переходе дорог и обозначать себя светоотражающими элементами. Ранее URA.RU писало, что Госавтоинспекция предупредила курганцев о плохой видимости на дорогах из-за тумана. УГИБДД по региону рекомендовало водителям остановиться, если продолжать движение в условиях тумана затруднительно.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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