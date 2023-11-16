Водителей Курганской области предупредили о плохой видимости из-за тумана

17 ноября 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Курганским водителям и пешеходам порекомендовали быть осторожными в условиях густого тумана на дорогах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ по Курганской области предупредил водителей и пешеходов о плохой видимости на дорогах из-за густого тумана. Об этом департамент сообщает на своем официальном сайте. «17 ноября на территории Курганской области наблюдается туманная погода, изморось, в отдельных районах — густой туман, в связи с чем на дорогах отмечается снижение видимости. Призываем водителей учитывать дорожные условия, соблюдать ПДД, использовать дневные ходовые огни либо противотуманные фары, не совершать резких маневров, выезда на встречную полосу», — указано на сайте. Также пешеходов призвали быть внимательными при переходе дорог и обозначать себя светоотражающими элементами. Ранее URA.RU писало, что Госавтоинспекция предупредила курганцев о плохой видимости на дорогах из-за тумана. УГИБДД по региону рекомендовало водителям остановиться, если продолжать движение в условиях тумана затруднительно.

Департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ по Курганской области предупредил водителей и пешеходов о плохой видимости на дорогах из-за густого тумана. Об этом департамент сообщает на своем официальном сайте. «17 ноября на территории Курганской области наблюдается туманная погода, изморось, в отдельных районах — густой туман, в связи с чем на дорогах отмечается снижение видимости. Призываем водителей учитывать дорожные условия, соблюдать ПДД, использовать дневные ходовые огни либо противотуманные фары, не совершать резких маневров, выезда на встречную полосу», — указано на сайте. Также пешеходов призвали быть внимательными при переходе дорог и обозначать себя светоотражающими элементами. Ранее URA.RU писало, что Госавтоинспекция предупредила курганцев о плохой видимости на дорогах из-за тумана. УГИБДД по региону рекомендовало водителям остановиться, если продолжать движение в условиях тумана затруднительно.