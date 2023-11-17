В Минкультуры РФ предложили создать аналог «Евровидения»

Минкультуры РФ выступило с инициативой создания музыкального конкурса, который будет аналогом «Евровидения». Кроме того, было предложено создать кинопремию и Евразийский фестиваль. Об этом сообщила министр культуры Ольга Любимова.
«Российская Федерация в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире выступает с инициативой запуска сразу двух новых форматов сотрудничества. Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль, кинопремию, а также музыкальный конкурс «ИнтерВидение», — объяснила Любимова на полях Петербургского культурного форума. Она уточнила, что изначальное название конкурса звучало как «ЕвразияВидение+». Но генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст представил рабочее название «ИнтерВидение».
Любимова отметила, что РФ готова делиться своим опытом и выступает за равные возможности для взаимодействия с культурами зарубежных стран. По словам Любимовой, данная политика помогает работать и во время антироссийских санкций.
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