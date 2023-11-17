Челябинские инвесторы присматривают в курганском городе территории для стройки. Фото

17 ноября 2023 в 16:20 Размер текста - 17 +

Челябинские застройщики встретились с мэром Шадринска для обсуждения строительства современных ЖК в городе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские застройщики встретились с главой Шадринска (Курганская область) Антоном Моканом для рассмотрения возможных территорий для постройки новых ЖК в городе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале «Шадринск. Официально». «Глава города Антон Мокан встретился с застройщиками из столицы Южного Урала. Челябинцы рассматривают территорию в районе „Паруса“ и новой школы. По мнению застройщиков, у молодых семей здесь будут особенно востребованы современные дома с парковками, детскими площадками, зонами отдыха и спорта», — указано в канале. Также сообщается, что на встрече присутствовали представители ресурсоснабжающих организаций. Их интересовали мощности для строительства многоэтажек в северо-восточной части города. Мэр Шадринска также заявил, что они постараются продолжить сотрудничество с челябинцами. «Знакомство застройщиков с городом и его людьми — лишь первый шаг. Постараемся, чтобы этот путь был продолжен. Шадринск нуждается в современном жилье!», — сказал Мокан. Кроме этого, инвесторы высказали свое желание сохранить принцип «чистого неба» над городом при застройке. Так называют программу по замене всех навесных проводов на подземные, которая позволяет сделать городскую среду более эстетичной. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске запущено строительство новой школы на 1100 мест. На строительство было выделено свыше 787 млн рублей. Этот проект взял на себя подрядчик «Дон», который уже занимался строительством соцобъектов в Шадринске. Ранее компания построила в городе ледовую арену и благоустроила набережную реки Исеть. Челябинские инвесторы присматривают в Шадринске территории для стройки новых ЖК Группа «Администрация города Шадринска» https://vk.com/shadrinsk.official Челябинцы встретились с мэром Шадринска для обсуждения строительства новых жилых комплексов Группа «Администрация города Шадринска» https://vk.com/shadrinsk.official Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинские застройщики встретились с главой Шадринска (Курганская область) Антоном Моканом для рассмотрения возможных территорий для постройки новых ЖК в городе. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в своем telegram-канале «Шадринск. Официально». «Глава города Антон Мокан встретился с застройщиками из столицы Южного Урала. Челябинцы рассматривают территорию в районе „Паруса“ и новой школы. По мнению застройщиков, у молодых семей здесь будут особенно востребованы современные дома с парковками, детскими площадками, зонами отдыха и спорта», — указано в канале. Также сообщается, что на встрече присутствовали представители ресурсоснабжающих организаций. Их интересовали мощности для строительства многоэтажек в северо-восточной части города. Мэр Шадринска также заявил, что они постараются продолжить сотрудничество с челябинцами. «Знакомство застройщиков с городом и его людьми — лишь первый шаг. Постараемся, чтобы этот путь был продолжен. Шадринск нуждается в современном жилье!», — сказал Мокан. Кроме этого, инвесторы высказали свое желание сохранить принцип «чистого неба» над городом при застройке. Так называют программу по замене всех навесных проводов на подземные, которая позволяет сделать городскую среду более эстетичной. Ранее URA.RU писало, что в Шадринске запущено строительство новой школы на 1100 мест. На строительство было выделено свыше 787 млн рублей. Этот проект взял на себя подрядчик «Дон», который уже занимался строительством соцобъектов в Шадринске. Ранее компания построила в городе ледовую арену и благоустроила набережную реки Исеть.