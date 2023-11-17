Почему свердловский министр ушел в отставку: две версии

Отставка свердловского министра может быть связана с уголовным делом

17 ноября 2023 в 16:02 Размер текста - 17 +

Василий Старков был министром с ноября 2016 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловский истеблишмент обсуждает две версии внезапной отставки свердловского министра транспорта Василия Старкова. Источник URA.RU, близкий к региональному кабмину, со ссылкой на коллег заявил, что причиной является недавнее задержание начальника Управления автодорог (УАД) Вячеслава Данилова. А собеседник агентства непосредственно в кабмине говорит, что, по предварительным данным, Старков давно хотел уволиться. «Это его желание, напрямую не связанное с уголовным делом [в отношении Данилова]. Старков давно с этой идеей ходил», — поделился второй источник. Данилова задержали 18 сентября. Его подозревают в коррупции. Сейчас экс-чиновник под арестом. Старков был министром с ноября 2016-го, до этого он трудился на посту замглавы УАД. На вопрос URA.RU о причине отставки Старков пока не ответил. О его уходе стало известно днем 17 ноября. Telegram-канал «Не для протокола», который администрируют пиарщики губернатора Евгения Куйвашева, сообщил, что Старков перед увольнением получил медаль участника спецоперации РФ на Украине. На фронт он, вероятно, отправится в ближайшее время, намекнул один из источников URA.RU.

Свердловский истеблишмент обсуждает две версии внезапной отставки свердловского министра транспорта Василия Старкова. Источник URA.RU, близкий к региональному кабмину, со ссылкой на коллег заявил, что причиной является недавнее задержание начальника Управления автодорог (УАД) Вячеслава Данилова. А собеседник агентства непосредственно в кабмине говорит, что, по предварительным данным, Старков давно хотел уволиться. «Это его желание, напрямую не связанное с уголовным делом [в отношении Данилова]. Старков давно с этой идеей ходил», — поделился второй источник. Данилова задержали 18 сентября. Его подозревают в коррупции. Сейчас экс-чиновник под арестом. Старков был министром с ноября 2016-го, до этого он трудился на посту замглавы УАД. На вопрос URA.RU о причине отставки Старков пока не ответил. О его уходе стало известно днем 17 ноября. Telegram-канал «Не для протокола», который администрируют пиарщики губернатора Евгения Куйвашева, сообщил, что Старков перед увольнением получил медаль участника спецоперации РФ на Украине. На фронт он, вероятно, отправится в ближайшее время, намекнул один из источников URA.RU.