Почему свердловский министр ушел в отставку: две версии

Свердловский истеблишмент обсуждает две версии внезапной отставки свердловского министра транспорта Василия Старкова. Источник URA.RU, близкий к региональному кабмину, со ссылкой на коллег заявил, что причиной является недавнее задержание начальника Управления автодорог (УАД) Вячеслава Данилова. А собеседник агентства непосредственно в кабмине говорит, что, по предварительным данным, Старков давно хотел уволиться.
«Это его желание, напрямую не связанное с уголовным делом [в отношении Данилова]. Старков давно с этой идеей ходил», — поделился второй источник.
Данилова задержали 18 сентября. Его подозревают в коррупции. Сейчас экс-чиновник под арестом. Старков был министром с ноября 2016-го, до этого он трудился на посту замглавы УАД. На вопрос URA.RU о причине отставки Старков пока не ответил.
О его уходе стало известно днем 17 ноября. Telegram-канал «Не для протокола», который администрируют пиарщики губернатора Евгения Куйвашева, сообщил, что Старков перед увольнением получил медаль участника спецоперации РФ на Украине. На фронт он, вероятно, отправится в ближайшее время, намекнул один из источников URA.RU.
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