В Тюмени снимают документальный фильм об искусстве

Тюменские художники, операторы и фотографы станут героями документального фильма «Правила третей». Как рассказали URA.RU авторы картины, она расскажет о работе творческих тюменцев.
«Наш фильм о людях творчества. Почему у фильма такое название «Правило третей»? Все дело в том, что живопись, фотографию и кинематограф объединяет это самое правило третей. Это принцип построения композиции, основанный на упрощенном правиле пропорций согласно «золотому сечению», — рассказал режиссер фильма URA.RU Иван Кармацкий.
Съемки фильма проходят в тюменских музеях. Картина расскажет о работе творческих тюменцев: династиях местных художников и преемственности поколений. По словам авторов фильма, Тюмень славится не только нефтью, но и своими деятелями искусства, о чем они и хотят поведать зрителю. Премьера состоится в декабре 2023 года.
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