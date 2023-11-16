В Тюмени снимают документальный фильм об искусстве

17 ноября 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

Премьера фильма «Правило третей» пройдет в декабре Фото: Георгий Бергал © URA.RU Тюменские художники, операторы и фотографы станут героями документального фильма «Правила третей». Как рассказали URA.RU авторы картины, она расскажет о работе творческих тюменцев. «Наш фильм о людях творчества. Почему у фильма такое название «Правило третей»? Все дело в том, что живопись, фотографию и кинематограф объединяет это самое правило третей. Это принцип построения композиции, основанный на упрощенном правиле пропорций согласно «золотому сечению», — рассказал режиссер фильма URA.RU Иван Кармацкий. Съемки фильма проходят в тюменских музеях. Картина расскажет о работе творческих тюменцев: династиях местных художников и преемственности поколений. По словам авторов фильма, Тюмень славится не только нефтью, но и своими деятелями искусства, о чем они и хотят поведать зрителю. Премьера состоится в декабре 2023 года.

Тюменские художники, операторы и фотографы станут героями документального фильма «Правила третей». Как рассказали URA.RU авторы картины, она расскажет о работе творческих тюменцев. «Наш фильм о людях творчества. Почему у фильма такое название «Правило третей»? Все дело в том, что живопись, фотографию и кинематограф объединяет это самое правило третей. Это принцип построения композиции, основанный на упрощенном правиле пропорций согласно «золотому сечению», — рассказал режиссер фильма URA.RU Иван Кармацкий. Съемки фильма проходят в тюменских музеях. Картина расскажет о работе творческих тюменцев: династиях местных художников и преемственности поколений. По словам авторов фильма, Тюмень славится не только нефтью, но и своими деятелями искусства, о чем они и хотят поведать зрителю. Премьера состоится в декабре 2023 года.