16 ноября 2023

В Тюмени снимают документальный фильм об искусстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Вернисаж выставки документальной фотографии «ЗЕНИТ. МУХИН. Москва. Текущий момент» в фирменном выставочно-торговом центре «Зенит» в ГУМе. Москва, фотограф, фотоаппарат зенит
Премьера фильма «Правило третей» пройдет в декабре Фото:

Тюменские художники, операторы и фотографы станут героями документального фильма «Правила третей». Как рассказали URA.RU авторы картины, она расскажет о работе творческих тюменцев.

«Наш фильм о людях творчества. Почему у фильма такое название «Правило третей»? Все дело в том, что живопись, фотографию и кинематограф объединяет это самое правило третей. Это принцип построения композиции, основанный на упрощенном правиле пропорций согласно «золотому сечению», — рассказал режиссер фильма URA.RU Иван Кармацкий.

Съемки фильма проходят в тюменских музеях. Картина расскажет о работе творческих тюменцев: династиях местных художников и преемственности поколений. По словам авторов фильма, Тюмень славится не только нефтью, но и своими деятелями искусства, о чем они и хотят поведать зрителю. Премьера состоится в декабре 2023 года.

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Тюменские художники, операторы и фотографы станут героями документального фильма «Правила третей». Как рассказали URA.RU авторы картины, она расскажет о работе творческих тюменцев. «Наш фильм о людях творчества. Почему у фильма такое название «Правило третей»? Все дело в том, что живопись, фотографию и кинематограф объединяет это самое правило третей. Это принцип построения композиции, основанный на упрощенном правиле пропорций согласно «золотому сечению», — рассказал режиссер фильма URA.RU Иван Кармацкий. Съемки фильма проходят в тюменских музеях. Картина расскажет о работе творческих тюменцев: династиях местных художников и преемственности поколений. По словам авторов фильма, Тюмень славится не только нефтью, но и своими деятелями искусства, о чем они и хотят поведать зрителю. Премьера состоится в декабре 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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