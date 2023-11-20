20 ноября 2023

Подельника экс-замглавы администрации Кургана не выпустили из колонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу Сироджова Мухридина. Кетово. Курган, уголовное дело, тюремщик, прокурор, приговор, колония, судебное заседание, личное дело, сотрудник фсин, прокурор
В Кургане пересмотрят заявление об УДО бывшего главбуха МУП СДП Фото:

Бывшему главному бухгалтеру курганского МУП СДП Евгению Кушнареву отменили решение по условно-досрочному освобождению. Мужчина, намеревавшийся выйти на свободу, остался в колонии. Он был осужден вместе с бывшим замглавы администрации Кургана Андреем Нелюбиным за растрату. Об этом информирует система ГАС «Правосудие».

«Постановление судьи Курганского городского суда Курганской области <…> в отношении Кушнарева Е.А. отменить, материалы дела направить на новое рассмотрение в тот же суд, другим судьей», — сообщается в материалах Курганского областного суда. Было отменено решение об условно-досрочном освобождении по обвинительному приговору о растрате для Кушнарева.

Признанный виновным Кушнарев прибыл в колонию в середине июля и подал прошение об УДО. Колония просьбу бывшего бухгалтера дорожного предприятия поддержала положительной характеристикой. Суд удовлетворил ходатайство осужденного, которому оставалось провести за решеткой год и месяц из назначенных 3,5 года.

В апелляции прокуратура заявила, что суд вынес неверное решение. Не было учтено, что Кушнарев не возместил нанесенный ущерб самостоятельно. Также характеристика из колонии была составлена за полмесяца пребывания в заключении, что не является объективным. Облсуд согласился с доводами обвинения, отменил УДО для Кушнарева и постановил пересмотреть ходатайство.

Ранее URA.RU сообщало, что бывших руководителей курганского предприятия МУД СДП осудили за растрату средств. Через подконтрольные предприятия Кушнарев и бывший замглавы администрации Нелюбин присвоили около 6,6 миллиона рублей. Ущерб был погашен Нелюбиным на стадии следствия.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшему главному бухгалтеру курганского МУП СДП Евгению Кушнареву отменили решение по условно-досрочному освобождению. Мужчина, намеревавшийся выйти на свободу, остался в колонии. Он был осужден вместе с бывшим замглавы администрации Кургана Андреем Нелюбиным за растрату. Об этом информирует система ГАС «Правосудие». «Постановление судьи Курганского городского суда Курганской области <…> в отношении Кушнарева Е.А. отменить, материалы дела направить на новое рассмотрение в тот же суд, другим судьей», — сообщается в материалах Курганского областного суда. Было отменено решение об условно-досрочном освобождении по обвинительному приговору о растрате для Кушнарева. Признанный виновным Кушнарев прибыл в колонию в середине июля и подал прошение об УДО. Колония просьбу бывшего бухгалтера дорожного предприятия поддержала положительной характеристикой. Суд удовлетворил ходатайство осужденного, которому оставалось провести за решеткой год и месяц из назначенных 3,5 года. В апелляции прокуратура заявила, что суд вынес неверное решение. Не было учтено, что Кушнарев не возместил нанесенный ущерб самостоятельно. Также характеристика из колонии была составлена за полмесяца пребывания в заключении, что не является объективным. Облсуд согласился с доводами обвинения, отменил УДО для Кушнарева и постановил пересмотреть ходатайство. Ранее URA.RU сообщало, что бывших руководителей курганского предприятия МУД СДП осудили за растрату средств. Через подконтрольные предприятия Кушнарев и бывший замглавы администрации Нелюбин присвоили около 6,6 миллиона рублей. Ущерб был погашен Нелюбиным на стадии следствия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...