Подельника экс-замглавы администрации Кургана не выпустили из колонии

В Кургане пересмотрят заявление об УДО бывшего главбуха МУП СДП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшему главному бухгалтеру курганского МУП СДП Евгению Кушнареву отменили решение по условно-досрочному освобождению. Мужчина, намеревавшийся выйти на свободу, остался в колонии. Он был осужден вместе с бывшим замглавы администрации Кургана Андреем Нелюбиным за растрату. Об этом информирует система ГАС «Правосудие».

«Постановление судьи Курганского городского суда Курганской области <…> в отношении Кушнарева Е.А. отменить, материалы дела направить на новое рассмотрение в тот же суд, другим судьей», — сообщается в материалах Курганского областного суда. Было отменено решение об условно-досрочном освобождении по обвинительному приговору о растрате для Кушнарева.

Признанный виновным Кушнарев прибыл в колонию в середине июля и подал прошение об УДО. Колония просьбу бывшего бухгалтера дорожного предприятия поддержала положительной характеристикой. Суд удовлетворил ходатайство осужденного, которому оставалось провести за решеткой год и месяц из назначенных 3,5 года.

В апелляции прокуратура заявила, что суд вынес неверное решение. Не было учтено, что Кушнарев не возместил нанесенный ущерб самостоятельно. Также характеристика из колонии была составлена за полмесяца пребывания в заключении, что не является объективным. Облсуд согласился с доводами обвинения, отменил УДО для Кушнарева и постановил пересмотреть ходатайство.

Ранее URA.RU сообщало, что бывших руководителей курганского предприятия МУД СДП осудили за растрату средств. Через подконтрольные предприятия Кушнарев и бывший замглавы администрации Нелюбин присвоили около 6,6 миллиона рублей. Ущерб был погашен Нелюбиным на стадии следствия.