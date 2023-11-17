Пермяки представили свою продукцию на международной выставке в ОАЭ

В международной выставке, проходящей в Дубае, участвуют 14 российских предприятий Фото: Сергей Леонов © URA.RU

Пермский завод «Живая вода» оказался в числе 14 российских предприятий, презентующих свою продукцию на международной выставке-форуме «WETEX & Dubai Solar show» в Объединенных Арабских Эмиратах. Цель компании, выпускающей вендинговые аппараты — познакомить потенциальных зарубежных партнеров с отечественными системами очистки воды. Данная бизнес-миссия организована при поддержке губернатора Дмитрия Махонина с целью развития экспортного потенциала предприятий из Пермского края.

«Было очень приятно оказаться в числе всего лишь полутора десятка компаний России на выставке столь высокого уровня. Заслуга эта, конечно, губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за реализацию экспортной политики, за ту самую удочку, для бизнеса нашего региона. Надеюсь, наши представители убедят новых партнеров в преимуществах пермской продукции», — рассказал URA.RU основатель компании «Живая вода» Вячеслав Вяткин.

Организатором коллективного стенда Made in Russia с продукцией из РФ выступил Российский экспортный центр, который является государственным институтом поддержки несырьевого экспорта. Помимо знакомства с новыми технологиями в области очистки воды, посетители выставки «WETEX & Dubai Solar show» могут увидеть передовые решения в строительной отрасли, а также отраслях генерации и поставки новых источников электроэнергии.

Ранее URA.RU рассказывало, что семь компаний Пермского края представили свои разработки на международной выставке в Турции. Также по итогам визита пермской делегации во главе с Дмитрием Махониным в Индию были заключены контракты и соглашения на 1,5 млрд рублей. Бизнес-миссии региона на международных выставках являются эффективным инструментом взаимодействия с дружественными странами. Только по итогам 2022 года объем экспорта местных предприятий увеличился на 30%.