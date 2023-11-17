17 ноября 2023

Небензя сравнил Зеленского с римскими императорами

© Служба новостей «URA.RU»
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , stock, Небензя Василий
Василий Небензя отметил стремление Киева подавить УПЦ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский решил сравниться с римскими императорами, известными гонениями на христиан. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, отметив стремление украинских властей подавить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

«Похоже, задумал Зеленский сравняться недоброй славой с известными римскими гонителями христиан: императорами Клавдием, Нероном, Траяном и Диоклетианом. Не хватает только арены Колизея с публичным растерзанием христиан», — заявил Небензя заседания Совбеза ООН.

Верховная рада приняла в октябре закон, запрещающий каноническую УПЦ. В черный список также попали религиозные организации, входящих в ее состав, пишет RT. В отношении прихожан и служителей духовенства проводятся провокации и заводятся уголовные дела. В ноябре СБУ устроило проверку в двух храмах Украинской православной церкви, в которых «шли молитвы за Россию».

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Президент Украины Владимир Зеленский решил сравниться с римскими императорами, известными гонениями на христиан. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, отметив стремление украинских властей подавить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ). «Похоже, задумал Зеленский сравняться недоброй славой с известными римскими гонителями христиан: императорами Клавдием, Нероном, Траяном и Диоклетианом. Не хватает только арены Колизея с публичным растерзанием христиан», — заявил Небензя заседания Совбеза ООН. Верховная рада приняла в октябре закон, запрещающий каноническую УПЦ. В черный список также попали религиозные организации, входящих в ее состав, пишет RT. В отношении прихожан и служителей духовенства проводятся провокации и заводятся уголовные дела. В ноябре СБУ устроило проверку в двух храмах Украинской православной церкви, в которых «шли молитвы за Россию».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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