Следователи допросили 70 жильцов обрушившегося дома в Астрахани. Видео

18 ноября 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Следователи изъяли видео, снятое очевидцами, и записи с камер видеонаблюдения Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Астрахани обрушился жилой дом Следователи допрашивают сотрудников управляющей компании, администрации и жителей дома по делу об обрушении дома в Астрахани. Также изъяты записи с камер видеонаблюдения и материалы, снятые очевидцами. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «Допрошены более 70 жильцов дома, произведены выемки необходимых документов, установлены и изъяты записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом происшествия», — говорится в посте . Также Следком добавил, что изъятые записи у очевидцев, которые снимали обрушение дома. На данный момент на месте работают криминалисты центрального аппарата ведомства и регионального СУ СК РФ, а также сотрудники Судебно-экспертного центра СК РФ. Следователи предполагают, что одной из версий причины обрушения дома является повреждение несущий конструкции во время строительно-ремонтных работ. Вечером 16 октября в Астрахани обрушилась часть пятиэтажного дома. В связи с этим в городе введен региональный режим ЧС. Следственный комитет России выдвинул предварительную версию, в которой указал, что причиной происшествия являлись поврежденные несущие конструкции здания. МЧС прекратило операцию по поиску людей под завалами. Известно, что погибла одна женщина. Врио начальника ГУ МЧС России по Астраханской области, полковник внутренней службы Виталий Буранов заявил, что было задействовано семь единиц инженерной техники и вывезено 350 кубометров конструктивных элементов. По информации губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, все пострадавшие жители дома получат временное жилье и денежную выплату в размере от 50 до 400 тысяч рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следователи допрашивают сотрудников управляющей компании, администрации и жителей дома по делу об обрушении дома в Астрахани. Также изъяты записи с камер видеонаблюдения и материалы, снятые очевидцами. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «Допрошены более 70 жильцов дома, произведены выемки необходимых документов, установлены и изъяты записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом происшествия», — говорится в посте. Также Следком добавил, что изъятые записи у очевидцев, которые снимали обрушение дома. На данный момент на месте работают криминалисты центрального аппарата ведомства и регионального СУ СК РФ, а также сотрудники Судебно-экспертного центра СК РФ. Следователи предполагают, что одной из версий причины обрушения дома является повреждение несущий конструкции во время строительно-ремонтных работ. Вечером 16 октября в Астрахани обрушилась часть пятиэтажного дома. В связи с этим в городе введен региональный режим ЧС. Следственный комитет России выдвинул предварительную версию, в которой указал, что причиной происшествия являлись поврежденные несущие конструкции здания. МЧС прекратило операцию по поиску людей под завалами. Известно, что погибла одна женщина. Врио начальника ГУ МЧС России по Астраханской области, полковник внутренней службы Виталий Буранов заявил, что было задействовано семь единиц инженерной техники и вывезено 350 кубометров конструктивных элементов. По информации губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, все пострадавшие жители дома получат временное жилье и денежную выплату в размере от 50 до 400 тысяч рублей.