Режим ЧС введен в Астрахани после обрушения дома: главное за ночь

Часть дома обрушилась из-за ремонтно-строительных работ (архивное фото)
новость из сюжетаВ Астрахани обрушился жилой дом
В Астрахани вечером 16 ноября обрушилась часть пятиэтажного дома. В результате происшествия был введен режим ЧС. URA.RU приводит главные новости о происшествии:
- Ночью в Астрахани ввели региональный режим ЧС после обрушения части дома. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин;
- Следственный комитет России по Астраханской области возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей о причинении смерти и уничтожении имущества по неосторожности;
- По предварительной версии СКР, часть дома обрушилась из-за проведения строительно-ремонтных работ в одной из квартир, в результате которых были повреждены несущие конструкции здания. Следователи и криминалисты начнут осмотр места происшествия после расчистки завалов;
- Жители Астрахани предполагают, что обрушения дома могли спровоцировать канализационные воды, которые подмыли фундамент. Также на причину ЧП мог повлиять снос несущей стены в одной из квартиры;
- Представитель минстроя Астрахани заявил, что капитальный ремонт крыши и фасада дома проводили в 2018—2019 годах. Сам же дом был построен в 1962 году;
- Игорь Бабушкин ночью заявил, что все пострадавшие, после частичного обрушения, получат временное жилье. Он уточнил, что в кратчайшие сроки будет использована площадь из маневренного фонда, а также выплаты от 50 до 400 тысяч рублей по разным категориям;
- Сотрудники МЧС прекратили операцию по поиску людей на месте обрушившейся пятиэтажки в Астрахани. По данным ведомства, под завалами людей больше нет.
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