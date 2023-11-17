Режим ЧС введен в Астрахани после обрушения дома: главное за ночь

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Демонтаж 7-го подъезда дома № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 3. Магнитогорск, руины, разрушенный дом, последствия взрыва
Часть дома обрушилась из-за ремонтно-строительных работ (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Астрахани обрушился жилой дом

В Астрахани вечером 16 ноября обрушилась часть пятиэтажного дома. В результате происшествия был введен режим ЧС. URA.RU приводит главные новости о происшествии:

  • Ночью в Астрахани ввели региональный режим ЧС после обрушения части дома. Об этом сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин;
  • Следственный комитет России по Астраханской области возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьей о причинении смерти и уничтожении имущества по неосторожности;
  • По предварительной версии СКР, часть дома обрушилась из-за проведения строительно-ремонтных работ в одной из квартир, в результате которых были повреждены несущие конструкции здания. Следователи и криминалисты начнут осмотр места происшествия после расчистки завалов;
  • Жители Астрахани предполагают, что обрушения дома могли спровоцировать канализационные воды, которые подмыли фундамент. Также на причину ЧП мог повлиять снос несущей стены в одной из квартиры;
  • Представитель минстроя Астрахани заявил, что капитальный ремонт крыши и фасада дома проводили в 2018—2019 годах. Сам же дом был построен в 1962 году;
  • Игорь Бабушкин ночью заявил, что все пострадавшие, после частичного обрушения, получат временное жилье. Он уточнил, что в кратчайшие сроки будет использована площадь из маневренного фонда, а также выплаты от 50 до 400 тысяч рублей по разным категориям;
  • Сотрудники МЧС прекратили операцию по поиску людей на месте обрушившейся пятиэтажки в Астрахани. По данным ведомства, под завалами людей больше нет.

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В Астрахани вечером 16 ноября обрушилась часть пятиэтажного дома. В результате происшествия был введен режим ЧС. URA.RU приводит главные новости о происшествии:
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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