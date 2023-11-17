Челябинский сенатор Павлова огорчилась на грубость коллег

Сенатора оскорбили высказывания депутата Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Представляющая в Совете Федерации Челябинскую область Маргарита Павлова заявила, что депутат Госдумы Нина Останина дала необдуманный комментарий в ее адрес после заявления, что дети для женщины важнее образования. Павлова написала в соцсетях, что грубость коллег ее огорчает.

«Огорчает, как легко некоторые коллеги дают непродуманные комментарии, грубо переходя на личности. При этом кто-то высказывается, не потрудившись полностью ознакомиться с обсуждаемой позицией (или не сумев ее понять?). Такие ситуации выглядят неэтично», — написала Павлова в своем telegram-канале.

Останина назвала «глупой инициативой» идею Павловой о прекращении ориентировать девушек на получение высшего образования, чтобы в приоритете у них была «детородная функция». Сенатор отметила, что Останина возглавляет профильный комитет — по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства и должна понимать всю важность семейных ценностей.

Павлова 13 ноября на Русском экономическом форуме в Челябинске заявила, что девушек надо ориентировать не на получение высшего образования, а на деторождение. В Госдуме уже не первый депутат ответил на призыв сенатора. По мнению зампреда комитета по науке и высшему образованию Ксении Горячевой, государство не должно лезть в личную жизнь россиян и возвращать страну в Средневековье.

После многочисленной критики Павлова заявила, что против нее в стране начали скоординированную атаку. Она отметила «настоящую враждебную истерику» со стороны либеральных медиа «в духе ЦИПСошных методичек и приемов западных спецслужб».