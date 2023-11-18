Сальдо рассказал о жестоком приказе Киева касательно Днепра

Сальдо: ВСУ прекратили эвакуацию своих раненых с левого берега Днепра

18 ноября 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

ВСУ теперь оставляют своих раненых на левом берегу, заявил Владимир Сальдо Фото: Официальный портал Киева новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевские власти издали приказ касательно прекращения эвакуации раненых солдат ВСУ с левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо. «Уже отдан новый приказ — раненых с левого берега Днепра не эвакуировать совсем», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что, по информации, полученной от добровольно сдавшихся украинских пленных в районе Крынок, известно, что на правом берегу Днепра наемники из заградотрядов расстреливали тяжелораненых, которых успели эвакуировать с левого берега. Предполагается, что таким образом командование пытается скрыть огромные потери и избежать психологического воздействия на тех, кто направляется на левый берег. ВСУ также расстреливают своих собственных медиков, которые пытаются вывезти здоровых солдат, притворяющихся ранеными, из зоны боевых действий. Такую информацию подтвердил военный политолог Олег Иванников. По его словам, такая тактика применяется украинскими заградотрядами, чтобы запугать медиков, которые вывозят бойцов ВСУ под предлогом ранений или болезни.

Киевские власти издали приказ касательно прекращения эвакуации раненых солдат ВСУ с левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом рассказал глава региона Владимир Сальдо. «Уже отдан новый приказ — раненых с левого берега Днепра не эвакуировать совсем», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он добавил, что, по информации, полученной от добровольно сдавшихся украинских пленных в районе Крынок, известно, что на правом берегу Днепра наемники из заградотрядов расстреливали тяжелораненых, которых успели эвакуировать с левого берега. Предполагается, что таким образом командование пытается скрыть огромные потери и избежать психологического воздействия на тех, кто направляется на левый берег. ВСУ также расстреливают своих собственных медиков, которые пытаются вывезти здоровых солдат, притворяющихся ранеными, из зоны боевых действий. Такую информацию подтвердил военный политолог Олег Иванников. По его словам, такая тактика применяется украинскими заградотрядами, чтобы запугать медиков, которые вывозят бойцов ВСУ под предлогом ранений или болезни.