17 ноября 2023

Отставной свердловский министр заявил URA.RU, что едет на СВО

Экс-глава минтранса Свердловской области отправится в зону спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание по GMIS-2019. Екатеринбург, старков василий
Василий Старков возглавлял министерство с ноября 2016 года Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Василий Старков, накануне покинувший пост министра транспорта Свердловской области, отвечая на вопрос URA.RU о причинах увольнения, заявил: «Поеду помогать ребятам», имея в виду, что отправляется в зону спецоперации РФ на Украине. Он прикрепил к своему сообщению фото из личного архива в военной форме.

Об отставке Старкова стало известно накануне. Первым информацию опубликовал telegram-канал «Не для протокола», который администрируют пиарщики губернатора Евгения Куйвашева. В сообщении говорилось, что Старков перед этим получил медаль участника СВО. Увольнение по-настоящему шокировало чиновников — даже тех, кто регулярно общался со Старковым. Обсуждались две версии. Первая — отставка Старкова может быть связана с уголовным делом в отношении начальника подведомственного минтрансу Управления автодорог (УАД) Вячеслава Данилова. Вторая — Старков давно вынашивал идею уйти из правительства.

По последним данным, решение об отставке Старкова было принято к 15 ноября. «Ему просто дали уйти [от преследования силовиков], чтобы не было, как с Даниловым», — утверждает собеседник, близкий к правительству.

Сам Старков на уточняющий вопрос корреспондента, связано ли его увольнение с сентябрьским задержанием Данилова за взятку, не ответил. Он был министром с ноября 2016 года, опрошенные агентством чиновники отзываются о нем положительно. До назначения в правительство Старков возглавлял как раз УАД.

В каком статусе Василий Старков будет выполнять боевые задачи, пока неясно
В каком статусе Василий Старков будет выполнять боевые задачи, пока неясно
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Василий Старков, накануне покинувший пост министра транспорта Свердловской области, отвечая на вопрос URA.RU о причинах увольнения, заявил: «Поеду помогать ребятам», имея в виду, что отправляется в зону спецоперации РФ на Украине. Он прикрепил к своему сообщению фото из личного архива в военной форме. Об отставке Старкова стало известно накануне. Первым информацию опубликовал telegram-канал «Не для протокола», который администрируют пиарщики губернатора Евгения Куйвашева. В сообщении говорилось, что Старков перед этим получил медаль участника СВО. Увольнение по-настоящему шокировало чиновников — даже тех, кто регулярно общался со Старковым. Обсуждались две версии. Первая — отставка Старкова может быть связана с уголовным делом в отношении начальника подведомственного минтрансу Управления автодорог (УАД) Вячеслава Данилова. Вторая — Старков давно вынашивал идею уйти из правительства. По последним данным, решение об отставке Старкова было принято к 15 ноября. «Ему просто дали уйти [от преследования силовиков], чтобы не было, как с Даниловым», — утверждает собеседник, близкий к правительству. Сам Старков на уточняющий вопрос корреспондента, связано ли его увольнение с сентябрьским задержанием Данилова за взятку, не ответил. Он был министром с ноября 2016 года, опрошенные агентством чиновники отзываются о нем положительно. До назначения в правительство Старков возглавлял как раз УАД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...