Отставной свердловский министр заявил URA.RU, что едет на СВО

Экс-глава минтранса Свердловской области отправится в зону спецоперации

18 ноября 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

Василий Старков возглавлял министерство с ноября 2016 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Василий Старков, накануне покинувший пост министра транспорта Свердловской области, отвечая на вопрос URA.RU о причинах увольнения, заявил: «Поеду помогать ребятам», имея в виду, что отправляется в зону спецоперации РФ на Украине. Он прикрепил к своему сообщению фото из личного архива в военной форме. Об отставке Старкова стало известно накануне. Первым информацию опубликовал telegram-канал «Не для протокола», который администрируют пиарщики губернатора Евгения Куйвашева. В сообщении говорилось, что Старков перед этим получил медаль участника СВО. Увольнение по-настоящему шокировало чиновников — даже тех, кто регулярно общался со Старковым. Обсуждались две версии. Первая — отставка Старкова может быть связана с уголовным делом в отношении начальника подведомственного минтрансу Управления автодорог (УАД) Вячеслава Данилова. Вторая — Старков давно вынашивал идею уйти из правительства. По последним данным, решение об отставке Старкова было принято к 15 ноября. «Ему просто дали уйти [от преследования силовиков], чтобы не было, как с Даниловым», — утверждает собеседник, близкий к правительству. Сам Старков на уточняющий вопрос корреспондента, связано ли его увольнение с сентябрьским задержанием Данилова за взятку, не ответил. Он был министром с ноября 2016 года, опрошенные агентством чиновники отзываются о нем положительно. До назначения в правительство Старков возглавлял как раз УАД. В каком статусе Василий Старков будет выполнять боевые задачи, пока неясно Фото предоставлено Василием Старковым Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Василий Старков, накануне покинувший пост министра транспорта Свердловской области, отвечая на вопрос URA.RU о причинах увольнения, заявил: «Поеду помогать ребятам», имея в виду, что отправляется в зону спецоперации РФ на Украине. Он прикрепил к своему сообщению фото из личного архива в военной форме. Об отставке Старкова стало известно накануне. Первым информацию опубликовал telegram-канал «Не для протокола», который администрируют пиарщики губернатора Евгения Куйвашева. В сообщении говорилось, что Старков перед этим получил медаль участника СВО. Увольнение по-настоящему шокировало чиновников — даже тех, кто регулярно общался со Старковым. Обсуждались две версии. Первая — отставка Старкова может быть связана с уголовным делом в отношении начальника подведомственного минтрансу Управления автодорог (УАД) Вячеслава Данилова. Вторая — Старков давно вынашивал идею уйти из правительства. По последним данным, решение об отставке Старкова было принято к 15 ноября. «Ему просто дали уйти [от преследования силовиков], чтобы не было, как с Даниловым», — утверждает собеседник, близкий к правительству. Сам Старков на уточняющий вопрос корреспондента, связано ли его увольнение с сентябрьским задержанием Данилова за взятку, не ответил. Он был министром с ноября 2016 года, опрошенные агентством чиновники отзываются о нем положительно. До назначения в правительство Старков возглавлял как раз УАД.