Отставной свердловский министр заявил URA.RU, что едет на СВО

Василий Старков, накануне покинувший пост министра транспорта Свердловской области, отвечая на вопрос URA.RU о причинах увольнения, заявил: «Поеду помогать ребятам», имея в виду, что отправляется в зону спецоперации РФ на Украине. Он прикрепил к своему сообщению фото из личного архива в военной форме.
Об отставке Старкова стало известно накануне. Первым информацию опубликовал telegram-канал «Не для протокола», который администрируют пиарщики губернатора Евгения Куйвашева. В сообщении говорилось, что Старков перед этим получил медаль участника СВО. Увольнение по-настоящему шокировало чиновников — даже тех, кто регулярно общался со Старковым. Обсуждались две версии. Первая — отставка Старкова может быть связана с уголовным делом в отношении начальника подведомственного минтрансу Управления автодорог (УАД) Вячеслава Данилова. Вторая — Старков давно вынашивал идею уйти из правительства.
По последним данным, решение об отставке Старкова было принято к 15 ноября. «Ему просто дали уйти [от преследования силовиков], чтобы не было, как с Даниловым», — утверждает собеседник, близкий к правительству.
Сам Старков на уточняющий вопрос корреспондента, связано ли его увольнение с сентябрьским задержанием Данилова за взятку, не ответил. Он был министром с ноября 2016 года, опрошенные агентством чиновники отзываются о нем положительно. До назначения в правительство Старков возглавлял как раз УАД.
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