Курганский МУП «Комбинат питания» погасит частями долги хлебокомбинату

Предприятие мэрии Кургана погасит долги перед поставщиком Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане «Хлебокомбинат №1» заключил мировое соглашение с МУП «Комбинат питания». Последний согласился выплатить долги за продукцию частями. Об этом говорится в судебном документе.

«ООО «Хлебокомбинат №1 заключил мировое соглашение в суде с ответчиком МУП «Комбинат питания», который должен выплатить 2 млн 265 тысяч рублей задолженности за поставленную продукцию до 26 января 2024 года. Оплата ответчиком производится ежемесячно частями», — указано в материалах, опубликованных на сайте арбитражного суда Курганской области.

По данным СБИС, «Комбинат питания» принадлежит мэрии Кургана и занимается организацией питания школьников. Согласно СБИС, МУП получил чистый убыток за 2022 год свыше 10 млн рублей.

В МУП «Комбинат питания» после ухода с поста директора Вячеслава Тяжельникова часто менялись руководители. Тимофей Щербин занимал этот пост около года, Кристина Климова уволилась, проработав на должности директора около восьми месяцев. На сайте мэрии Кургана указан действующий директор предприятия — Александр Мишкарев.