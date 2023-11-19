СКР возбудил уголовное дело после гибели трех детей при пожаре в Ялуторовске

20 ноября 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

После гибели детей на пожаре в Ялуторовске СКР возбудил уголовное дело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ялуторовске (Тюменская область) после пожара в жилом доме, где погибло трое детей, Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Тюменской области. «В целях наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств трагедии следственным путем следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)» — говорится в опубликованном сообщении областного СУ СКР в группе соцсети «ВКонтакте». Сообщается также, что на месте трагедии работает оперативно-следственная группа. Силовики опрашивают свидетелей. По предварительной версии, гибель детей произошла из-за отравления угарным газом. По данным СКР, жертвами пожара, произошедшего 19 ноября в Ялуторовске в деревянном двухэтажном доме на улице Тюменской, стали шесть человек. Пятеро из них находились в квартире, где случилось возгорание. Из этих пятерых — мальчики в возрасте восьми, 11-ти и 15-ти лет погибли. Остальные пострадавшие — женщина и еще двое несовершеннолетних 2019-го и 2015-го годов рождения были госпитализированы в местную больницу. Еще до появления комментария СКР в МЧС России сообщали о том, что в доме, где произошла трагедия, не было пожарного извещателя. Как считают спасатели, спецустройство могло бы вовремя оповестить жильцов дома о надвигающейся беде, дав шанс вовремя покинуть горящую квартиру. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ялуторовске (Тюменская область) после пожара в жилом доме, где погибло трое детей, Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по Тюменской области. «В целях наиболее тщательного выяснения всех обстоятельств трагедии следственным путем следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)» — говорится в опубликованном сообщении областного СУ СКР в группе соцсети «ВКонтакте». Сообщается также, что на месте трагедии работает оперативно-следственная группа. Силовики опрашивают свидетелей. По предварительной версии, гибель детей произошла из-за отравления угарным газом. По данным СКР, жертвами пожара, произошедшего 19 ноября в Ялуторовске в деревянном двухэтажном доме на улице Тюменской, стали шесть человек. Пятеро из них находились в квартире, где случилось возгорание. Из этих пятерых — мальчики в возрасте восьми, 11-ти и 15-ти лет погибли. Остальные пострадавшие — женщина и еще двое несовершеннолетних 2019-го и 2015-го годов рождения были госпитализированы в местную больницу. Еще до появления комментария СКР в МЧС России сообщали о том, что в доме, где произошла трагедия, не было пожарного извещателя. Как считают спасатели, спецустройство могло бы вовремя оповестить жильцов дома о надвигающейся беде, дав шанс вовремя покинуть горящую квартиру.