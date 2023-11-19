«Коммерсант»: Кремль дал регионам установки по выборам президента РФ

20 ноября 2023 в 06:02 Размер текста - 17 +

Кремль готовится к выборам президента РФ в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году На семинаре в подмосковной мастерской для управленцев «Сенеж» провели семинар для вице-губернаторов и глав региональных избиркомов. Там представители Кремля рассказали об ориентирах для президентских выборов. По их словам, кампания должна пройти легитимно и без вмешательства извне. Новость по теме Когда будут выборы президента в России «Легитимность выборов была одной из основных тем и в разговоре с вице-губернаторами. Под легитимностью в аппарате президента РФ (АП) понимают доверие к выборам в российском обществе. За рубежом наши выборы честными не признают, поэтому ориентироваться надо на мнение россиян. Что же касается целевых показателей, то АП будет стремиться как минимум повторить рекордный результат 2018 года», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на свои источники. По данным источников издания, ожидается, что в марте 2024-го «основного кандидата» поддержат более 75% избирателей при явке в 70% (в 2018-м Владимир Путин получил 76,69% при явке в 67,54%). Эксперты прогнозируют, что результат 2018 года будет превзойден, поскольку в России на фоне СВО высока консолидация вокруг власти, а избирателей стало больше за счет новых регионов. Формирование инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на предстоящие президентские выборы находится в стадии обсуждения. В состав инициативной группы войдут различные представители общества, имеющие влияние на свою аудиторию. Пока Путин не объявил о своем участии в выборах, которые должны состояться 17 марта 2024 года. Несмотря на это, при планировании кампании администрация президента исходит из того, что нынешний глава государства примет в ней участие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что нынешний глава страны Владимир Путин будет участвовать в выборах президента в 2024 году. Он заявил, что у него нет сомнений в том, что Путин победит на выборах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На семинаре в подмосковной мастерской для управленцев «Сенеж» провели семинар для вице-губернаторов и глав региональных избиркомов. Там представители Кремля рассказали об ориентирах для президентских выборов. По их словам, кампания должна пройти легитимно и без вмешательства извне. «Легитимность выборов была одной из основных тем и в разговоре с вице-губернаторами. Под легитимностью в аппарате президента РФ (АП) понимают доверие к выборам в российском обществе. За рубежом наши выборы честными не признают, поэтому ориентироваться надо на мнение россиян. Что же касается целевых показателей, то АП будет стремиться как минимум повторить рекордный результат 2018 года», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. По данным источников издания, ожидается, что в марте 2024-го «основного кандидата» поддержат более 75% избирателей при явке в 70% (в 2018-м Владимир Путин получил 76,69% при явке в 67,54%). Эксперты прогнозируют, что результат 2018 года будет превзойден, поскольку в России на фоне СВО высока консолидация вокруг власти, а избирателей стало больше за счет новых регионов. Формирование инициативной группы по выдвижению Владимира Путина на предстоящие президентские выборы находится в стадии обсуждения. В состав инициативной группы войдут различные представители общества, имеющие влияние на свою аудиторию. Пока Путин не объявил о своем участии в выборах, которые должны состояться 17 марта 2024 года. Несмотря на это, при планировании кампании администрация президента исходит из того, что нынешний глава государства примет в ней участие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков надеется, что нынешний глава страны Владимир Путин будет участвовать в выборах президента в 2024 году. Он заявил, что у него нет сомнений в том, что Путин победит на выборах.