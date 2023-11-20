Чем известен Тулеев, ушедший в отставку после трагедии в «Зимней вишне»

Скончался экс-глава Кузбасса Тулеев

Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет Фото: Данил Айкин © URA.RU

На 80-м году жизни скончался экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев. О биографии политика, а также о том, чем он известен — в материале URA.RU.

Биография

Аман Тулеев родился 13 мая 1944 года в городе Красноводск (ныне — Туркменбаши, Туркменистан). Его отец погиб на фронте в 1943 году, еще до рождения сына. Мать после гибели супруга вышла замуж еще раз. Впоследствии, по словам самого Амана, он считал отчима родным отцом.

В 1951 году семья переехала в Кемеровскую область.

В 1964 году Тулеев окончил Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта, в 1973 году — заочное отделение Новосибирского института инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог», в 1988 году — Академию общественных наук при Центральном комитете Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).

В 1964 году начал работать дежурным на железнодорожной станции Мундыбаш Кемеровской области. В 1964—1967 годах служил в инженерно-саперных частях Советской армии, затем вернулся на прежнее место работы.

С 1978 года — замначальника, с 1983 года — начальник Новокузнецкого отделения Кемеровской железной дороги. В 1985 году был назначен заведующим отделом транспорта и связи Кемеровского обкома КПСС.

В 1988—1990 годах Тулеев был начальником Кемеровской железной дороги.

Политическая деятельность

В 1968—1991 годах Тулеев был членом Коммунистической партии Советского Союза (КПСС).

С 1990 по 1993 год являлся народным депутатом РСФСР, председателем Кемеровского областного совета народных депутатов. В 1991 году он выдвинул свою кандидатуру на выборах президента РСФСР. Тогда политик набрал 7% голосов, заняв четвертое место.

В 1993 году Тулеев был избран в Совет федерации от Кузбасса. С марта 1994 по июль 1996 года возглавлял законодательное собрание Кемеровской области. Выдвигался на выборах президента России в 1996 году, однако за три дня до первого тура снял свою кандидатуру в пользу лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

В августе 1996 года Аман был назначен на пост министра РФ по сотрудничеству со странами СНГ. В июле 1997 года указом президента РФ был назначен главой администрации Кемеровской области. В октябре 1997 года победил на выборах губернатора области, набрав 94,5% голосов. Он также был переизбран в 2001 году с результатом в 93,5% голосов.

Отставка

Аман Тулеев возглавлял Кемеровскую область более 20 лет, с 1997 года. В апреле 2018 он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию. Это произошло после трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», в которой погибли 60 человек, большинство — дети. Тогда он заявил, что устал от политики и не видит смысла в ней оставаться.

Награды, звания

Тулеев является доктором политических наук (тема диссертации — «Политическое лидерство в регионах современной России»), членом Международной академии информатизации и Международной инженерной академии. А так же автором более двух десятков книг и брошюр и имеет два патента на изобретения.

В 1999 году указом экс-президента России Бориса Ельцина он был награжден орденом Почета, однако отказался принимать награду. В сентябре 2000 года принял орден Почета от президента РФ Владимира Путина.

Тулеев награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» четвертой, третьей и второй степени, орденом Александра Невского. Имеет благодарности и почетную грамоту президента РФ, почетные грамоты правительства России.

К тому же, Тулеев удостоен зарубежных наград — орденов «Полярная звезда» (Монголия), Дружбы народов (Белоруссия), князя Ярослава Мудрого пятой степени (Украина) и других.

Смерть

Аман Тулеев скончался в возрасте 79 лет. Об этом сообщил действующий глава Кемеровской области Сергей Цивилев.

«Кузбассовцы помнят Амана Тулеева как истинно народного губернатора, который в своей деятельности всегда на первое место ставил интересы людей. Светлая память Аману Гумировичу», — написал Цивилев в своем telegram-канале. О причинах смерти политик не уточнил.