19 ноября 2023

Житель Златоуста создал бронированную разведмашину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Оружие. Челябинск, бтр, пулемет
Техника из Златоуста отправится в тематический парк Санкт-Петербурга Фото:

Житель Златоуста (Челябинская область) Камил Поркунов создал модель бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2. Как Поркунов сообщил URA.RU, на создание техники ушло две месяца.

«По заказу парка „Стальной десант“ из Санкт-Петербурга собрал БРДМ-2. Использовал мотоблочный двигатель мощностью в 20 лошадиных сил, ходовую часть выполнил самостоятельно. На создание машины потратил два месяца», — рассказал URA.RU Поркунов.

В технике использованы запчасти «ВАЗа», колеса взяты у квадроцикла, глушитель выведен в том же месте, где у оригинальной военной техники. Поркунов отметил, что управляется полноприводная машина рулем, педалями газа и тормоза. Машина не плавает, как оригинал, но лишь потому, что заказчик этого не просил. Агрегат работает на пятиступенчатой коробке передач. Стоимость составила примерно 700 тысяч рублей. Масштаб модели выполнен как два к одному. В выходные 25 ноября агрегат испытают в условиях бездорожья в лесу.

Для «Стального десанта» златоустовец выполнил пятую машину, а всего за два года он сделал восемь моделей различной военной техники. Часть осталась работать в регионе. Так, модель БТР-80 используется в качестве аттракциона на горнолыжном курорте. В январе Поркунов собрал модель танка Т-34, а через месяц представил трактор для уборки снега на гусеницах.

На создание модели ушло два месяца
На создание модели ушло два месяца
Фото:
Для питерского парка Камил Поркунов выполнил уже пятую машину
Для питерского парка Камил Поркунов выполнил уже пятую машину
Фото:
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Житель Златоуста (Челябинская область) Камил Поркунов создал модель бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2. Как Поркунов сообщил URA.RU, на создание техники ушло две месяца. «По заказу парка „Стальной десант“ из Санкт-Петербурга собрал БРДМ-2. Использовал мотоблочный двигатель мощностью в 20 лошадиных сил, ходовую часть выполнил самостоятельно. На создание машины потратил два месяца», — рассказал URA.RU Поркунов. В технике использованы запчасти «ВАЗа», колеса взяты у квадроцикла, глушитель выведен в том же месте, где у оригинальной военной техники. Поркунов отметил, что управляется полноприводная машина рулем, педалями газа и тормоза. Машина не плавает, как оригинал, но лишь потому, что заказчик этого не просил. Агрегат работает на пятиступенчатой коробке передач. Стоимость составила примерно 700 тысяч рублей. Масштаб модели выполнен как два к одному. В выходные 25 ноября агрегат испытают в условиях бездорожья в лесу. Для «Стального десанта» златоустовец выполнил пятую машину, а всего за два года он сделал восемь моделей различной военной техники. Часть осталась работать в регионе. Так, модель БТР-80 используется в качестве аттракциона на горнолыжном курорте. В январе Поркунов собрал модель танка Т-34, а через месяц представил трактор для уборки снега на гусеницах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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