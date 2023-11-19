Житель Златоуста создал бронированную разведмашину. Фото

20 ноября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Техника из Златоуста отправится в тематический парк Санкт-Петербурга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Златоуста (Челябинская область) Камил Поркунов создал модель бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2. Как Поркунов сообщил URA.RU, на создание техники ушло две месяца. «По заказу парка „Стальной десант“ из Санкт-Петербурга собрал БРДМ-2. Использовал мотоблочный двигатель мощностью в 20 лошадиных сил, ходовую часть выполнил самостоятельно. На создание машины потратил два месяца», — рассказал URA.RU Поркунов. В технике использованы запчасти «ВАЗа», колеса взяты у квадроцикла, глушитель выведен в том же месте, где у оригинальной военной техники. Поркунов отметил, что управляется полноприводная машина рулем, педалями газа и тормоза. Машина не плавает, как оригинал, но лишь потому, что заказчик этого не просил. Агрегат работает на пятиступенчатой коробке передач. Стоимость составила примерно 700 тысяч рублей. Масштаб модели выполнен как два к одному. В выходные 25 ноября агрегат испытают в условиях бездорожья в лесу. Для «Стального десанта» златоустовец выполнил пятую машину, а всего за два года он сделал восемь моделей различной военной техники. Часть осталась работать в регионе. Так, модель БТР-80 используется в качестве аттракциона на горнолыжном курорте. В январе Поркунов собрал модель танка Т-34, а через месяц представил трактор для уборки снега на гусеницах. На создание модели ушло два месяца Фото: страница Камила Поркунова в соцсети «ВКонтакте» Для питерского парка Камил Поркунов выполнил уже пятую машину Фото: страница Камила Поркунова в соцсети «ВКонтакте» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Златоуста (Челябинская область) Камил Поркунов создал модель бронированной разведывательно-дозорной машины БРДМ-2. Как Поркунов сообщил URA.RU, на создание техники ушло две месяца. «По заказу парка „Стальной десант“ из Санкт-Петербурга собрал БРДМ-2. Использовал мотоблочный двигатель мощностью в 20 лошадиных сил, ходовую часть выполнил самостоятельно. На создание машины потратил два месяца», — рассказал URA.RU Поркунов. В технике использованы запчасти «ВАЗа», колеса взяты у квадроцикла, глушитель выведен в том же месте, где у оригинальной военной техники. Поркунов отметил, что управляется полноприводная машина рулем, педалями газа и тормоза. Машина не плавает, как оригинал, но лишь потому, что заказчик этого не просил. Агрегат работает на пятиступенчатой коробке передач. Стоимость составила примерно 700 тысяч рублей. Масштаб модели выполнен как два к одному. В выходные 25 ноября агрегат испытают в условиях бездорожья в лесу. Для «Стального десанта» златоустовец выполнил пятую машину, а всего за два года он сделал восемь моделей различной военной техники. Часть осталась работать в регионе. Так, модель БТР-80 используется в качестве аттракциона на горнолыжном курорте. В январе Поркунов собрал модель танка Т-34, а через месяц представил трактор для уборки снега на гусеницах.