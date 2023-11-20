Почему в СИЗО-1 забили до смерти екатеринбуржца

Екатеринбуржца забили до смерти в СИЗО-1 после ссоры
© Служба новостей «URA.RU»
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День пограничника. Курган, сизо, колючая проволока
Инцидент произошел в ночь на 4 ноября в СИЗО-1 Фото:

В СИЗО-1 Екатеринбурга один из заключенных забил до смерти руками и ногами мужчину, который якобы спровоцировал сокамерника. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

«Мужчина часто конфликтовал с сокамерниками. По словам заключенных, он провоцировал и вел себя непорядочно. В итоге все закончилось тем, что его забили руками и ногами», — пишет E1.RU со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в ночь на 4 ноября. После этого в СИЗО-1 нашли мертвым еще одного осужденного. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области заявили, что его смерть не является криминальной, и опровергли версию с отравлением наркотическими веществами. Затем в СИЗО пришел спецназ (в ГУФСИН уверяют, что проверка была плановой). В пресс-службе СК по Свердловской области не комментируют смерть двух арестантов.

О ЧП в СИЗО-1 стало известно 16 ноября. Сначала появилась информация, что один арестант скончался от передозировки наркотиками, а второго якобы забили сокамерники. Одним из погибших оказался мужчина, которого обвинили в вымогательстве.

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В СИЗО-1 Екатеринбурга один из заключенных забил до смерти руками и ногами мужчину, который якобы спровоцировал сокамерника. Об этом сообщил источник в силовых структурах. «Мужчина часто конфликтовал с сокамерниками. По словам заключенных, он провоцировал и вел себя непорядочно. В итоге все закончилось тем, что его забили руками и ногами», — пишет E1.RU со ссылкой на собственный источник. Инцидент произошел в ночь на 4 ноября. После этого в СИЗО-1 нашли мертвым еще одного осужденного. В пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области заявили, что его смерть не является криминальной, и опровергли версию с отравлением наркотическими веществами. Затем в СИЗО пришел спецназ (в ГУФСИН уверяют, что проверка была плановой). В пресс-службе СК по Свердловской области не комментируют смерть двух арестантов. О ЧП в СИЗО-1 стало известно 16 ноября. Сначала появилась информация, что один арестант скончался от передозировки наркотиками, а второго якобы забили сокамерники. Одним из погибших оказался мужчина, которого обвинили в вымогательстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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