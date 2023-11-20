20 ноября 2023

В Тюмени водитель BMW сбил человека на пешеходном переходе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени пострадавшую после ДТП передали бригаде скорой помощи Фото:

В Тюмени 20 ноября на Московском тракте водитель BMW сбил на пешеходном переходе человека. Об этом сообщила противопожарная служба Тюменской области.

«ДТП на Московском тракте! В 20:56 [20 ноября] отдельный пост № 102 поселка Московский реагировал на аварию. Автомобиль BMW совершил наезд на пешехода. Пострадавшая передана бригаде скорой помощи», — передает ведомство в telegram-канале. На фотографии видно, что сбитая переходила дорогу через пешеходный переход.

Фото:

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В Тюмени 20 ноября на Московском тракте водитель BMW сбил на пешеходном переходе человека. Об этом сообщила противопожарная служба Тюменской области. «ДТП на Московском тракте! В 20:56 [20 ноября] отдельный пост № 102 поселка Московский реагировал на аварию. Автомобиль BMW совершил наезд на пешехода. Пострадавшая передана бригаде скорой помощи», — передает ведомство в telegram-канале. На фотографии видно, что сбитая переходила дорогу через пешеходный переход.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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