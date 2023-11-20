В Тюмени пострадавшую после ДТП передали бригаде скорой помощи
В Тюмени 20 ноября на Московском тракте водитель BMW сбил на пешеходном переходе человека. Об этом сообщила противопожарная служба Тюменской области.
«ДТП на Московском тракте! В 20:56 [20 ноября] отдельный пост № 102 поселка Московский реагировал на аварию. Автомобиль BMW совершил наезд на пешехода. Пострадавшая передана бригаде скорой помощи», — передает ведомство в telegram-канале. На фотографии видно, что сбитая переходила дорогу через пешеходный переход.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!