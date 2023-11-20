В Тюмени водитель BMW сбил человека на пешеходном переходе. Фото

21 ноября 2023 в 07:06 Размер текста - 17 +

В Тюмени пострадавшую после ДТП передали бригаде скорой помощи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени 20 ноября на Московском тракте водитель BMW сбил на пешеходном переходе человека. Об этом сообщила противопожарная служба Тюменской области. «ДТП на Московском тракте! В 20:56 [20 ноября] отдельный пост № 102 поселка Московский реагировал на аварию. Автомобиль BMW совершил наезд на пешехода. Пострадавшая передана бригаде скорой помощи», — передает ведомство в telegram-канале. На фотографии видно, что сбитая переходила дорогу через пешеходный переход. Фото: telegram-канал, Противопожарная служба Тюменской области, https://t.me/ppsto72/3977

В Тюмени 20 ноября на Московском тракте водитель BMW сбил на пешеходном переходе человека. Об этом сообщила противопожарная служба Тюменской области. «ДТП на Московском тракте! В 20:56 [20 ноября] отдельный пост № 102 поселка Московский реагировал на аварию. Автомобиль BMW совершил наезд на пешехода. Пострадавшая передана бригаде скорой помощи», — передает ведомство в telegram-канале. На фотографии видно, что сбитая переходила дорогу через пешеходный переход.