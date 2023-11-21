В Ставрополье ищут нарколабораторию из-за которой отравились 25 человек в Астрахани

Оперативники занимаются поиском нарколаборатории в Ставрополье

21 ноября 2023 в 13:44 Размер текста - 17 +

Оперативники ищут нарколабораторию в Астрахани Фото: Илья Московец © URA.RU Оперативные сотрудники занимаются поиском нарколаборатории в Ставропольском крае, в которой создавали метадон. Ранее из-за этих синтетических наркотиков отравились более 20 человек в Астрахани. «Спецоперация объявлена в Ставропольском крае: оперативники ищут нарколабораторию», — написал telegram-канал Shot со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что наркотики были произведены на территории Ставропольского края, а затем доставлены в Астрахань. В канале отметили, что в настоящее время задержаны три человека, которые находятся в РФ незаконно, все они ранее были судимы. Сейчас им грозит до 15 лет колонии, заключили в сообщении. Ранее несколько telegram-каналов сообщали о массовом отравлении астраханцев метадоном. Помимо него, в крови пострадавших были найдены и другие синтетические вещества. Более 20 человек оказались госпитализированы. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские в Астрахани задержали группу подозреваемых иностранных граждан.

Оперативные сотрудники занимаются поиском нарколаборатории в Ставропольском крае, в которой создавали метадон. Ранее из-за этих синтетических наркотиков отравились более 20 человек в Астрахани. «Спецоперация объявлена в Ставропольском крае: оперативники ищут нарколабораторию», — написал telegram-канал Shot со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что наркотики были произведены на территории Ставропольского края, а затем доставлены в Астрахань. В канале отметили, что в настоящее время задержаны три человека, которые находятся в РФ незаконно, все они ранее были судимы. Сейчас им грозит до 15 лет колонии, заключили в сообщении. Ранее несколько telegram-каналов сообщали о массовом отравлении астраханцев метадоном. Помимо него, в крови пострадавших были найдены и другие синтетические вещества. Более 20 человек оказались госпитализированы. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские в Астрахани задержали группу подозреваемых иностранных граждан.