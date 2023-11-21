В Ставрополье ищут нарколабораторию из-за которой отравились 25 человек в Астрахани

Оперативные сотрудники занимаются поиском нарколаборатории в Ставропольском крае, в которой создавали метадон. Ранее из-за этих синтетических наркотиков отравились более 20 человек в Астрахани.
«Спецоперация объявлена в Ставропольском крае: оперативники ищут нарколабораторию», — написал telegram-канал Shot со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что наркотики были произведены на территории Ставропольского края, а затем доставлены в Астрахань.
В канале отметили, что в настоящее время задержаны три человека, которые находятся в РФ незаконно, все они ранее были судимы. Сейчас им грозит до 15 лет колонии, заключили в сообщении.
Ранее несколько telegram-каналов сообщали о массовом отравлении астраханцев метадоном. Помимо него, в крови пострадавших были найдены и другие синтетические вещества. Более 20 человек оказались госпитализированы. Официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что полицейские в Астрахани задержали группу подозреваемых иностранных граждан.
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