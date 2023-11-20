В правительстве Ямала грядут перестановки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов решает сменить своего первого заместителя по соцполитике Ирину Новоселову. Об этом URA.RU сообщили источники в истеблишменте региона.

«Говорят, что в правительстве могут заменить руководителя социальной сферы Ирину Новоселову», — сообщил источник. По инсайдерской информации, когда Татьяну Бучкову отправили в отставку, губернатор временно поставил на ее место Новоселову. Источники отмечают, что Новоселовой тяжело дается кураторство соцблока, поскольку ранее она работала в совершенно других сферах: занималась вопросами развития экономики и руководила аппаратом губернатора.

В пресс-службу правительства ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

В сентябре Ирина Новоселова стала первым заместителем губернатора, отвечающим за социальную сферу. При этом она осталась ответственной за аппарат губернатора. Также источники URA.RU отмечали, что новый состав правительства пока сформирован не окончательно.