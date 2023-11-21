Путин выступил на саммите БРИКС по войне Израиля и Палестины: главные заявления

Путин призвал не допустить расширения палестино-израильского конфликта

21 ноября 2023 в 19:08 Размер текста - 17 +

Путин сделал несколько заявлений по Ближнему Востоку Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Президент РФ Владимир Путин во время внеочередного онлайн-саммита БРИКС сделал несколько заявлений по Ближнему Востоку. По мнению главы России, важно не допустить расширение палестино-израильской войны. Саммит был посвящен войне между Палестиной и Израилем, трансляция велась на телеканале «Россия-24». URA.RU приводит главные заявления президента России. Заявления Владимира Путина По мнению президента РФ, важно не допустить эскалации ближневосточного конфликта. Кроме того, важно всеми силами сохранить хрупкий межконфессиональный мир в данном регионе.

РФ очень беспокоит гибель людей в секторе Газа и в целом ситуация на палестинской территории. Также подобную эмоцию вызывают кадры, на которых показаны страдания детей Газы и операции, проводящиеся без наркоза.

По словам Путина, гуманитарные паузы в секторе Газа необходимы для эвакуации людей и освобождения заложников. Но в таком случае двум странам лучше принять долгосрочное перемирие. Также Путин поблагодарил президента Египта Абдул-Фаттаха Халил Ас-Сиси за его помощь в эвакуации жителей России из сектора Газа.

Глава РФ заявил, что с исторической точки зрения попытки Соединенных Штатов по одностороннему урегулированию палестино-израильского конфликта являются нежизнеспособными.

По словам президента России, в связи с саботажем решений ООН далеко не первое поколение жителей Палестины воспитывается с чувством несправедливости по отношению к ним.

Российский глава подчеркнул целостное понимание ситуации на Ближнем Востоке и последовательность позиции РФ во время урегулирования палестино-израильской войны.

Президент РФ Владимир Путин во время внеочередного онлайн-саммита БРИКС сделал несколько заявлений по Ближнему Востоку. По мнению главы России, важно не допустить расширение палестино-израильской войны. Саммит был посвящен войне между Палестиной и Израилем, трансляция велась на телеканале «Россия-24». URA.RU приводит главные заявления президента России.