Путин выступил на саммите БРИКС по войне Израиля и Палестины: главные заявления

Путин призвал не допустить расширения палестино-израильского конфликта
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Владимир Путин на встрече с главой банка БРИКС Дилмой Роуссефф. Санкт-Петербург, путин владимир
Путин сделал несколько заявлений по Ближнему Востоку Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Президент РФ Владимир Путин во время внеочередного онлайн-саммита БРИКС сделал несколько заявлений по Ближнему Востоку. По мнению главы России, важно не допустить расширение палестино-израильской войны. Саммит был посвящен войне между Палестиной и Израилем, трансляция велась на телеканале «Россия-24». URA.RU приводит главные заявления президента России.

Заявления Владимира Путина

  • По мнению президента РФ, важно не допустить эскалации ближневосточного конфликта. Кроме того, важно всеми силами сохранить хрупкий межконфессиональный мир в данном регионе.
  • РФ очень беспокоит гибель людей в секторе Газа и в целом ситуация на палестинской территории. Также подобную эмоцию вызывают кадры, на которых показаны страдания детей Газы и операции, проводящиеся без наркоза.
  • По словам Путина, гуманитарные паузы в секторе Газа необходимы для эвакуации людей и освобождения заложников. Но в таком случае двум странам лучше принять долгосрочное перемирие. Также Путин поблагодарил президента Египта Абдул-Фаттаха Халил Ас-Сиси за его помощь в эвакуации жителей России из сектора Газа.
  • Глава РФ заявил, что с исторической точки зрения попытки Соединенных Штатов по одностороннему урегулированию палестино-израильского конфликта являются нежизнеспособными.
  • По словам президента России, в связи с саботажем решений ООН далеко не первое поколение жителей Палестины воспитывается с чувством несправедливости по отношению к ним.
  • Российский глава подчеркнул целостное понимание ситуации на Ближнем Востоке и последовательность позиции РФ во время урегулирования палестино-израильской войны.

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Президент РФ Владимир Путин во время внеочередного онлайн-саммита БРИКС сделал несколько заявлений по Ближнему Востоку. По мнению главы России, важно не допустить расширение палестино-израильской войны. Саммит был посвящен войне между Палестиной и Израилем, трансляция велась на телеканале «Россия-24». URA.RU приводит главные заявления президента России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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