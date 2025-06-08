Сургутянки жалуются на равнодушие врачей из городской поликлиники

Жительницы Сургута массово жалуются на женскую консультацию на улице Игоря Киртбая из-за хамства и невнимательности врачей. Об этом URA.RU рассказали сами пациентки на правах анонимности.
«Гинеколог, которая наблюдает мою беременность, отказывалась давать направление на УЗИ. Пока я выпрашивала обследование, наступило 15 недель — в итоге пришлось обратиться в частную клинику. При этом, врачи еще и вечно недовольные и бестактные», — заявила собеседница.
В отзывах на сервисе 2ГИС сургутянки так же оставляют негативные комментарии: девушки пишут, что врачи якобы грубят и нагло себя ведут, а на прием очень сложно попасть — в регистратуру невозможно дозвониться. «Узистки хамки, медсестры агрессивные, про регистратуру вообще молчу. Полный дурдом! Если бы я знала, что это за место, никогда бы не прикрепилась в эту больницу!» — пишет одна из пациенток.
В поликлинику №4 направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
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