Директор челябинского нацпарка «Таганай» Новоселова встретит Новый год в СИЗО

В СИЗО Эльвина Новоселова поведет срок минимум до 10 января Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Задержанная ФСБ директор нацпарка «Таганай» (Златоуст, Челябинская область) Эльвина Новоселова отправлена в СИЗО до 10 января. Решение принял 21 ноября Центральный райсуд Челябинска, сообщил URA.RU источник в суде. Новоселова проходит по одному уголовному делу вместе с бывшим директором «Таганая», замдиректора департамента государственной политики в сфере развития особо охраняемых территорий Минприроды РФ Алексеем Яковлевым.

«Суд избрал меру пресечения Новоселовой в виде взятия по стражу, удовлетворив ходатайство следствия. Доводы адвокатов отклонены», — рассказал источник.

По уголовному делу проходит и заместитель Новоселовой Евгений Пузанов. В настоящий момент он сотрудничает со следствием. В итоге Пузанова отпустили на свободу под запрет определенных действий. Новоселову и Пузанова сотрудники ФСБ задержали 20 ноября. В администрации нацпарка прошли обыски. В этот же день в Москве был задержан Яковлев.

По версии следствия, Новоселова через Пузанова передавала Яковлеву, когда он уже работал в Минприроды РФ, 50 тысяч рублей ежемесячно. С марта 2021 года по декабрь 2022 года Яковлев получил 1 млн 100 тысяч рублей. За это он добился повышения премий для сотрудников нацпарка и способствовал тому, чтобы Новоселову назначили директором «Таганая».

После задержания Яковлева доставили в наручниках в Челябинск. Решением суда он взят под стражу. Свою вину он частично признал.