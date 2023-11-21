Министр обороны Эстонии испугался мира на Украине

Мир на Украине не должен происходить на российских условиях, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он подчеркнул, что это может продемонстрировать слабость Запада, а Россия может этим воспользоваться. Слова министра передает портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR.
«Не исключено, что будет предпринята попытка прекратить войну и заключить мир, но мир на Украине не должен быть на условиях России. Это продемонстрировало бы слабость Запада, чем Россия не преминула бы воспользоваться», — передает ERR слова Певкура. Он добавил, что мирное соглашение между Россией и Украиной вернуло бы в мировую повестку все требования, которые российская сторона выдвинула Западу незадолго до начала эскалации украинского конфликта.
Певкур заявил, что в данном случае Запад должен послать четкий сигнал в вопросе военной помощи Киеву. Также, по мнению министра обороны Эстонии, очень важно срочно начать развивать военные возможности всех союзников в НАТО.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что он хочет закончить конфликт на Украине, а не заморозить его. По его словам, окончание спецоперации может быть разным и не всем оно может прийтись по душе. Зеленский сообщил, что страна понесет потери даже в случае заморозки СВО. Ранее президент РФ Владимир Путин показал главам африканских государств договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который украинская сторона «выбросила» после отвода ВС РФ от территории Киева. Глава России отметил, что документ был подписан представителем Украины. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что еще в марте 2022 года Киев отказался от подписи мирного договора с РФ из-за указа США. По словам Орбана, Америка добилась эскалации украинского конфликта и придала ему глобальный характер.
Мир на Украине не должен происходить на российских условиях, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он подчеркнул, что это может продемонстрировать слабость Запада, а Россия может этим воспользоваться. Слова министра передает портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR. «Не исключено, что будет предпринята попытка прекратить войну и заключить мир, но мир на Украине не должен быть на условиях России. Это продемонстрировало бы слабость Запада, чем Россия не преминула бы воспользоваться», — передает ERR слова Певкура. Он добавил, что мирное соглашение между Россией и Украиной вернуло бы в мировую повестку все требования, которые российская сторона выдвинула Западу незадолго до начала эскалации украинского конфликта. Певкур заявил, что в данном случае Запад должен послать четкий сигнал в вопросе военной помощи Киеву. Также, по мнению министра обороны Эстонии, очень важно срочно начать развивать военные возможности всех союзников в НАТО. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что он хочет закончить конфликт на Украине, а не заморозить его. По его словам, окончание спецоперации может быть разным и не всем оно может прийтись по душе. Зеленский сообщил, что страна понесет потери даже в случае заморозки СВО. Ранее президент РФ Владимир Путин показал главам африканских государств договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который украинская сторона «выбросила» после отвода ВС РФ от территории Киева. Глава России отметил, что документ был подписан представителем Украины. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что еще в марте 2022 года Киев отказался от подписи мирного договора с РФ из-за указа США. По словам Орбана, Америка добилась эскалации украинского конфликта и придала ему глобальный характер.