Министр обороны Эстонии испугался мира на Украине

Министр обороны Эстонии Певкур: Россия может воспользоваться слабостью Запада

21 ноября 2023 в 21:25 Размер текста - 17 +

Запад боится, что РФ воспользуется его слабостью Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мир на Украине не должен происходить на российских условиях, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он подчеркнул, что это может продемонстрировать слабость Запада, а Россия может этим воспользоваться. Слова министра передает портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR. «Не исключено, что будет предпринята попытка прекратить войну и заключить мир, но мир на Украине не должен быть на условиях России. Это продемонстрировало бы слабость Запада, чем Россия не преминула бы воспользоваться», — передает ERR слова Певкура. Он добавил, что мирное соглашение между Россией и Украиной вернуло бы в мировую повестку все требования, которые российская сторона выдвинула Западу незадолго до начала эскалации украинского конфликта. Певкур заявил, что в данном случае Запад должен послать четкий сигнал в вопросе военной помощи Киеву. Также, по мнению министра обороны Эстонии, очень важно срочно начать развивать военные возможности всех союзников в НАТО. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что он хочет закончить конфликт на Украине, а не заморозить его. По его словам, окончание спецоперации может быть разным и не всем оно может прийтись по душе. Зеленский сообщил, что страна понесет потери даже в случае заморозки СВО. Ранее президент РФ Владимир Путин показал главам африканских государств договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который украинская сторона «выбросила» после отвода ВС РФ от территории Киева. Глава России отметил, что документ был подписан представителем Украины. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что еще в марте 2022 года Киев отказался от подписи мирного договора с РФ из-за указа США. По словам Орбана, Америка добилась эскалации украинского конфликта и придала ему глобальный характер. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мир на Украине не должен происходить на российских условиях, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Он подчеркнул, что это может продемонстрировать слабость Запада, а Россия может этим воспользоваться. Слова министра передает портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR. «Не исключено, что будет предпринята попытка прекратить войну и заключить мир, но мир на Украине не должен быть на условиях России. Это продемонстрировало бы слабость Запада, чем Россия не преминула бы воспользоваться», — передает ERR слова Певкура. Он добавил, что мирное соглашение между Россией и Украиной вернуло бы в мировую повестку все требования, которые российская сторона выдвинула Западу незадолго до начала эскалации украинского конфликта. Певкур заявил, что в данном случае Запад должен послать четкий сигнал в вопросе военной помощи Киеву. Также, по мнению министра обороны Эстонии, очень важно срочно начать развивать военные возможности всех союзников в НАТО. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что он хочет закончить конфликт на Украине, а не заморозить его. По его словам, окончание спецоперации может быть разным и не всем оно может прийтись по душе. Зеленский сообщил, что страна понесет потери даже в случае заморозки СВО. Ранее президент РФ Владимир Путин показал главам африканских государств договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который украинская сторона «выбросила» после отвода ВС РФ от территории Киева. Глава России отметил, что документ был подписан представителем Украины. Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что еще в марте 2022 года Киев отказался от подписи мирного договора с РФ из-за указа США. По словам Орбана, Америка добилась эскалации украинского конфликта и придала ему глобальный характер.