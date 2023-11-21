В МОК высказались о последствиях для РФ из-за Игр дружбы

21 ноября 2023 в 22:47 Размер текста - 17 +

По словам Баха, для РФ могут быть разные последствия после Игр дружбы Фото: Александр Мамаев © URA.RU На данный момент рано говорить о каких-либо последствиях для России из-за Игр дружбы. Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. «Пока рано говорить о последствиях для России из-за проведения Игр дружбы», — заявили в МОК . Бах добавил, что возможны все варианты исхода событий. Игры дружбы должны пройти в 2024 году в период с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. Планируется, что призовой фонд составит 4,6 миллиарда рублей. Ранее гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли сообщил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы в связи несоответствием Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Это заявление сказано из-за недавней реакции МОК. Он призвал национальные спортивные комитеты не отправлять спортсменов для участия в Играх дружбы в РФ.

На данный момент рано говорить о каких-либо последствиях для России из-за Игр дружбы. Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. «Пока рано говорить о последствиях для России из-за проведения Игр дружбы», — заявили в МОК. Бах добавил, что возможны все варианты исхода событий. Игры дружбы должны пройти в 2024 году в период с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. Планируется, что призовой фонд составит 4,6 миллиарда рублей. Ранее гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли сообщил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы в связи несоответствием Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Это заявление сказано из-за недавней реакции МОК. Он призвал национальные спортивные комитеты не отправлять спортсменов для участия в Играх дружбы в РФ.