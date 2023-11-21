В МОК высказались о последствиях для РФ из-за Игр дружбы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встреча медалистов олимпийских игр Антона Шипулина и Юлии Скоковой в Кольцово. Екатеринбург, золотая медаль
По словам Баха, для РФ могут быть разные последствия после Игр дружбы Фото:

На данный момент рано говорить о каких-либо последствиях для России из-за Игр дружбы. Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

«Пока рано говорить о последствиях для России из-за проведения Игр дружбы», — заявили в МОК. Бах добавил, что возможны все варианты исхода событий.

Игры дружбы должны пройти в 2024 году в период с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. Планируется, что призовой фонд составит 4,6 миллиарда рублей.

Ранее гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли сообщил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы в связи несоответствием Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Это заявление сказано из-за недавней реакции МОК. Он призвал национальные спортивные комитеты не отправлять спортсменов для участия в Играх дружбы в РФ.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На данный момент рано говорить о каких-либо последствиях для России из-за Игр дружбы. Об этом сообщил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. «Пока рано говорить о последствиях для России из-за проведения Игр дружбы», — заявили в МОК. Бах добавил, что возможны все варианты исхода событий. Игры дружбы должны пройти в 2024 году в период с 15 по 29 сентября в Екатеринбурге и Москве. Планируется, что призовой фонд составит 4,6 миллиарда рублей. Ранее гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли сообщил, что Россия не имеет права организовывать Игры дружбы в связи несоответствием Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Это заявление сказано из-за недавней реакции МОК. Он призвал национальные спортивные комитеты не отправлять спортсменов для участия в Играх дружбы в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...