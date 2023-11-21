Медики не смогли оперативно помочь пассажиру самолета, экстренно севшего в Екатеринбурге

Пассажиру самолета S7, экстренно севшего в Екатеринбурге, стало плохо

22 ноября 2023 в 01:03 Размер текста - 17 +

Пилоты доложат в инспекцию о задержке медицинской помощи Фото: Анна Майорова © URA.RU Одному из пассажиров самолета авиакомпании S7, совершившего экстренную посадку в Екатеринбурге, стало плохо, но врачи не смогли оперативно подняться в воздушное судно, чтобы оказать медицинскую помощь, следует из записи разговора пилота с сотрудником аэропорта Кольцово. Самолет совершал рейс из Москвы в Пермь. «Ребят, ну так несерьезно. Мы на запасной прилетели, у нас пассажиру плохо, передали все. Скорая стоит, трап стоит, нет техника колодки поставить», — передает «Е1.RU» запись разговора пилота. Сотрудник аэропорта ответил, что специалист в пути. Пилот воздушного судна добавил, что медику необходимо было заранее приготовиться к встрече борта. «А раньше он никак не мог выехать? Этот человек, не дай бог, умрет — кто отвечать, он будет? Передали еще все, летели туда уже три с лишним минуты, а он не мог прийти встретить. Все будет в инспекцию доложено», — подытожил он. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Кольцово. Там сообщили, что пассажиру была оказана помощь медика аэропорта. Три самолета, прибывающие в Пермь, совершили внеплановую посадку в Екатеринбурге. Причиной посадки стали погодные условия. Пермская и Свердловская транспортные прокуратуры организовали проверку по данному происшествию.

Одному из пассажиров самолета авиакомпании S7, совершившего экстренную посадку в Екатеринбурге, стало плохо, но врачи не смогли оперативно подняться в воздушное судно, чтобы оказать медицинскую помощь, следует из записи разговора пилота с сотрудником аэропорта Кольцово. Самолет совершал рейс из Москвы в Пермь. «Ребят, ну так несерьезно. Мы на запасной прилетели, у нас пассажиру плохо, передали все. Скорая стоит, трап стоит, нет техника колодки поставить», — передает «Е1.RU» запись разговора пилота. Сотрудник аэропорта ответил, что специалист в пути. Пилот воздушного судна добавил, что медику необходимо было заранее приготовиться к встрече борта. «А раньше он никак не мог выехать? Этот человек, не дай бог, умрет — кто отвечать, он будет? Передали еще все, летели туда уже три с лишним минуты, а он не мог прийти встретить. Все будет в инспекцию доложено», — подытожил он. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Кольцово. Там сообщили, что пассажиру была оказана помощь медика аэропорта. Три самолета, прибывающие в Пермь, совершили внеплановую посадку в Екатеринбурге. Причиной посадки стали погодные условия. Пермская и Свердловская транспортные прокуратуры организовали проверку по данному происшествию.